Coudet saca pecho tras su victoria ante el Real Betis y salir del descenso

El técnico argentino se marchó muy satisfecho con su grupo tras la victoria conseguida frente al cuadro verdiblanco y se mostró convencido de poder remontar el vuelo en la tabla

El Deportivo Alavés asomó la cabeza este pasado domingo a costa de un pobre Real Betis, al que superó por 2-1 en un partido muy serio en el que arrinconó a los béticos, en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en Mendizorroza, donde los albiazules volvieron a hacerse fuertes.

Y el técnico argentino Eduardo Coudet respiró aliviado cuando el árbitro madrileño Ortiz Arias decretó el final del encuentro y su equipo salió del descenso. Sobre todo, tras ver como el conjunto hispalense recortaba distancias en el 94', por lo que se añadiría un minuto más en el alargue.

Pero tras la conclusión del envite, el entrenador del conjunto babazorro se desahogó en la sala de prensa y reivindicó que su grupo de jugadores “puede jugar bien al fútbol”.

“Tuvimos un gran juego con un rival de mucha jerarquía”, valoró en rueda de prensa el preparador del conjunto vasco, que espera que su equipo no tenga una situación “tan apremiada” como hasta ahora.

“Por la parte futbolística el torneo ha sido injusto en la puntuación”, expresó. “Les veo que están bien y convencidos y eso me genera tranquilidad”, añadió Coudet, que quiso destacar el trabajo de todo el grupo, pero no dejó pasar la ocasión de poner en valor el trabajo de Carlos Protesoni: “Ha trabajado mucho para adaptarse a la posición de central y los valoro más porque tiene una situación contractual límite”, dijo sobre el uruguayo. “Si fuera el Alavés lo renovaría”.

Dos goles que indican una idea muy clara de Coudet

Los dos goles del Alavés frente al Betis llegaron en circunstancias similares, a los pocos minutos de poner el balón en juego desde el centro del campo. Primero fue Carlos Vicente quien lo hizo a los tres minutos del primer acto y, luego, Toni Martínez se impuso de cabeza a los dos minutos de la segunda parte para firmar el 2-0.

Sin duda, dos dianas que reflejan una idea clara de Coudet: le gusta apretar desde el inicio para coger en frío y sorprender a su rival y, a la postre, poder jugar con el resultado a favor.

La posible salida de Carlos Vicente

Preguntado por Carlos Vicente, uno de los mejores del partido y goleador, Coudet confesó que conoce el "interés de varios equipos" por su contratación y celebró que volvió a tener su momento.

Asimismo, admitió por último que no tenía presente que Pablo Ibáñez pudiese dar una versión como la que está dando a nivel de intensidad y remarcó que se han hecho fuertes en casa y tienen que empezar a puntuar fuera.