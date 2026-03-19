El Athletic Club se divide entre Europa y la permanencia

La plantilla del Athletic Club se divide entre un objetivo conformista, la permanencia, o luchar por acabar en Europa en un tramo final de temporada abierto

El Athletic Club vive un momento de incertidumbre en todos los ámbitos. Los resultado no acompañan al cuadro de Ernesto Valverde que, para colmo, mira a la enfermería en busca de buenas noticas. Las bajas siguen sin estar disponibles para el técnico rojiblanco que, para colmo, mantiene las dudas de varios jugadores, entre ellos Laporte y Paredes, de cara a los próximos compromisos. Todo ello ha provocado que las sensaciones en el Athletic Club no sean positivas y ha generado división en la propia plantilla en torno a los objetivos del Athletic Club, que pasan entre la permanencia y en mirar a Europa.

La versión conformista del Athletic Club: la permanencia es el objetivo

El lado más pesimista, conformista y mediocre lo ha protagonizado Lekue en unas declaraciones que han sentado especialmente mal en Bilbao aunque, con el ritmo de puntos que lleva el Athletic Club, no son descabelladas. El segundo capitán del Athletic Club subrayó que la "dura derrota" encajada el pasado domingo en la visita al Girona "ratifica" que el objetivo del equipo rojiblanco en las diez jornadas que restan para acabar LaLiga es "alcanzar los 42 puntos", lo que supondría la permanencia. "Es verdad que después de que conseguimos tres victorias y un empate tienes una posición algo más desahogada y te desenfocas un poco de ese objetivo, pero el partido de Girona ratifica que, a corto plazo, deben ser los 42 puntos", recalcó el defensa en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Una meta que ya fijó el presidente, Jon Uriarte, el pasado 3 de febrero cuando al Athletic le restaban aún 17 para lograrlo y que, con 35 en el casillero y diez partidos por delante, recupera ahora el vestuario rojiblanco porque "viene bien a todos pensar en eso". "Al final los vamos a necesitar y hasta que no lleguemos allí y cojamos distancia con los puestos de descenso no miraremos a ningún otro lado", incidió Lekue antes de añadir que "no hay un único factor" que explique el desempeño del Athletic esta temporada y asumir que "después de tres años muy buenos una temporada tan irregular como esta, da que pensar".

Europa es el objetivo ambicioso en el Athletic Club

Esta versión pesimista contrasta con la del primer capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, que subraya que el equipo va a hacer todo lo que esté en su mano para poder terminar LaLiga en puestos europeos. El mayor de los Williams afirmó, tras la tercera derrota seguida de su equipo, por 3-0 ante el Girona, que ahora toca "estar juntos, intentar sacar la cabeza del pozo y pelear lo que queda de temporada por entrar en Europa". "Cuando la inercia es ganadora te ayuda a estar más positivo. Esta temporada nos ha generado muchas dudas lo que veníamos haciendo, no nos hemos encontrado cómodos en muchos lances del juego y es jodido y difícil, pero quedan muchos partidos todavía y esperamos seguir luchando por Europa", declaró a Teledeporte.