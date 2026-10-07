El Athletic Club duerme tranquilo con Unai Simón tras otra gran actuación con España: "Debate no sé en qué sentido"

El guardameta sostuvo a la selección española cuando Croacia mejor estaba, el marcador era de 0-1 en contra y los de Luis de la Fuente tenían en peligro su récord de partidos sin perder

Unai Simón fue este pasado martes una figura clave en el triunfo de la selección española ante Croacia en la última de las cuatro jornadas del parón de la UEFA Nations League. El guardameta del Athletic Club se hizo enorme cuando peor lo estaba pasando España, siendo además uno de los partícipes de la remontada de los de Luis de la Fuente.

Unai Simón detuvo un disparo de Croacia desde dentro del área que apuntaba a ser el 0-2 para los locales pero que el guardameta del Athletic Club sacó con grandes reflejos para permitir a la Roja seguir soñando con la remontada. Ya consiguió Unai Simón en el pasado Mundial batir todos los récords existentes de imbatibilidad y en su vuelta a la Roja, parece que sigue al mismo nivel.

La complejidad del puesto de Unai Simón, guardameta del Athletic Club

La situación de Unai Simón dentro del sistema de juego de la España de Luis de la Fuente no es nada sencillo. El guardameta del Athletic Club tiene que convivir con encuentros en los que en la mayoría de ocasiones, la Roja será la que lleve el dominio y por tanto, para suerte de él, no tendrá que intervenir con demasiada frecuencia.

Esto no ocurrió ayer ya que Croacia asedió por momentos la portería de Unai Simón pero fue ahí donde el guardameta del Athletic Club demostró el porqué es el titular indiscutible para Luis de la Fuente y también, una temporada más, lo vuelve a ser en San Mamés. Unai Simón está ante su novena temporada consecutiva en el primer equipo del Athletic Club y en prácticamente la totalidad, ha sido el portero que más titularidades ha acumulado.

La ambición de Unai Simón

Unai Simón también mostró la ambición que ha marcado a España desde que llegó Luis de la Fuente y es que a pesar de servirle a la Roja un empate ante Croacia, la campeona del mundo fue a por el triunfo. "No todo va a ser un camino de rosas pero tenemos que seguir con esta ambición de querer ganar todos los partidos, que no nos valen los empates".

El guardameta del Athletic Club quiso quitarse méritos sobre su actuación e incluso en una de ellas se culpó por venir precedida de un mal pase suyo en la salida de balón con Laporte: "Una de ellas viene por una mala salida mía, que se la doy a Laporte, pero para eso estamos, para solucionar cosas, una lástima ese gol pero el hombre del partido es Merino". Además, Luis de la Fuente dejó clara su postura sobre la portería de la selección española y un debate que para él, no existe. "Debate no sé en qué sentido. Para mí, ninguno", sentenció.

Álex Padilla lo tendrá complicado en el Athletic Club con Unai Simón

Después de la última actuación de Unai Simón con España, parece que si existía algún tipo de duda sobre el guardameta en el Athletic Club, estas se han disipado. En Liga y con Unai Simón bajo palos, los de Edin Terzic han encajado seis goles en siete encuentros, dejando la portería a cero en tres encuentros.

Por otro lado, el Athletic Club puede estar tranquilo porque a pesar de su falta de minutos con los leones, Álex Padilla logró esta pasada madrugada debutar en la selección absoluta de México, a las órdenes del ex futbolista Rafa Márquez.