De la Fuente se rinde a su selección tras la remontada ante Croacia: "Nunca bajan los brazos"

Luis de la Fuente puso en valor la reacción de España tras remontar a Croacia en Split. El seleccionador destacó el carácter de un grupo que "nunca baja los brazos" y calificó de "muchísimo mérito" una victoria ante un rival fuerte y en un ambiente complicado

Luis de la Fuente terminó muy satisfecho después de la remontada de España ante Croacia. La Roja se marchó al descanso por detrás en el marcador, pero cambió por completo su imagen tras el paso por vestuarios y terminó llevándose el triunfo por 1-2 gracias al doblete de Mikel Merino. Una reacción que el seleccionador quiso poner en valor tras el encuentro.

En declaraciones a Teledeporte, De la Fuente destacó especialmente el carácter de un grupo que volvió a demostrar su capacidad para competir incluso cuando las cosas no salen de inicio. "Es un grupo de futbolistas fantástico que nunca bajan los brazos y partido tras partido nos sorprenden", señaló el técnico riojano.

De la Fuente destaca la reacción tras el descanso

El seleccionador reconoció que el partido tuvo dos caras muy diferentes. España sufrió durante buena parte del primer tiempo, especialmente ante la intensidad de Croacia y la presión de un estadio que empujó a los locales. Sin embargo, tras el descanso, el equipo español dio un paso adelante.

"En el segundo tiempo hemos sido claramente superiores y hemos remontado el partido", explicó De la Fuente, satisfecho con la respuesta de sus futbolistas después de encontrarse en desventaja. La entrada de Mikel Merino por Álex Baena en el descanso terminó siendo decisiva. El centrocampista apareció en el área para marcar el empate en el minuto 61 y volvió a hacerlo en los últimos compases para completar la remontada.

"Es una victoria de muchísimo mérito"

De la Fuente también quiso poner el foco en el contexto de la victoria. España no tenía delante a un rival cualquiera y tuvo que hacerlo en un escenario especialmente exigente. "En un partido como el de hoy, con un rival fuerte y un ambiente así... es una victoria de muchísimo mérito", apuntó el seleccionador.

El triunfo permite además a España cerrar este tramo de la Nations League con pleno de victorias y con el billete a los cuartos de final asegurado. La Roja vuelve a demostrar, una vez más, que incluso cuando el partido se pone cuesta arriba tiene recursos para cambiar su rumbo. Para De la Fuente, esa capacidad de reacción es precisamente una de las grandes fortalezas de un grupo que continúa creciendo y que volvió a encontrar en Split otra prueba de carácter. Esta vez, con Mikel Merino como héroe de una remontada que mantiene a España en lo más alto.