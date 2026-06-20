El Athletic no pierde de vista a Borja Sainz y el Oporto le pone precio

El extremo es un futbolista que gusta en el equipo vasco desde hace tiempo. Su continuidad en el club portugués está en el aire debido a que ha perdido protagonismo en la recta final de la pasada temporada. Su fichaje no sería barato ya que el Oporto no piensa regalarlo ni mucho menos

Debido a su restringido mercado, condicionado a su filosofía, los futbolistas que puede fichar el Athletic Club son reducidos y es normal que de un verano a otro sean vinculados los mismo nombres. Uno de los más relevantes en las últimas temporadas es Borja Sainz quien gusta desde que brilló en el Norwich City y al que no se pierde de vista ahora que defiende la camiseta de un Oporto que está abierto a su marcha siempre y cuando llegue una oferta bastante satisfactoria. Y es que el Athletic Club ya sabe que el Oporto no regala a Borja Sainz.

El Oporto pide más de 13'5 millones de euros por Borja Sainz

El Athletic Club sigue peinando el mercado de fichajes en busca de posibles refuerzos si bien es cierto que su desembolso durante este verano será más limitado ya que el equipo no va a disputar competición europea y, por tanto, no cuenta con los ingresos económicos que proporcionan disputar estos torneos.

Uno de los jugadores a los que no pierde de vista el club vasco es Borja Sainz del Oporto según informa A Bola, medio de comunicación deportivo de Portugal. El club luso está abierto a dejar salir al extremo a pesar de que en la temporada que recién ha terminado disputó 47 partidos y 2.542 minutos en los que marcó 7 goles y dio 6 asistencias. Si bien es cierto que en la recta final de la campaña, el de Leioa perdió algo de protagonismo.

Una postura del Oporto con Borja Sainz, de 25 años, que está condicionada a que llegue una oferta lo suficientemente potente para dar luz verde a un posible traspaso. Y es que el club portugués ya ha filtrado que no va a regalar al extremo ya que exige, al menos, 13'5 millones de euros que fue la cantidad de dinero que desembolsó por su fichaje el verano pasado cuando lo consiguió del Norwich City.

De este modo, el Athletic Club ya sabe que el potencial fichaje de Borja Sainz no es ni mucho menos sencillo.

El Athletic Club, con jugadores suficientes en el frente del ataque

Por otro lado, el fichaje de Borja Sainz por el Athletic Club también debe ser considerado por el equipo rojiblanco el cual tiene jugadores más que suficientes en las bandas y en el frente del ataque. Esto quiere decir que para que llegue algún futbolista, primero deben salir.

No hay que olvidar que el Athletic Club tiene en plantilla actualmente a Nico Williams, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gómez, Peio Canales, Álex Berenguer y Robert Navarro, más Nico Serrano, quien apunta a marcharse este verano, para poder desenvolverse en las posiciones ofensivas, detrás del delantero.

Un overbooking de futbolistas en las posiciones de ataque que ahora mismo hacen que cualquier movimiento para fichar un atacante, como pueda ser el caso de Borja Sainz, se complique. Habrá que estar atento al mercado por si el Athletic crea espacio para acometer el refuerzo de algún futbolista de ataque.