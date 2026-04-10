Avances del Athletic Club en el futuro de Rego

El centrocampista ya ha mostrado su predisposición a continuar más allá de esta temporada. El equipo vasco puede extender el contrato que les une por dos campañas más de manera unilateral, pero las intenciones de la dirección deportiva que lidera Mikel González no se limitan a esa opción

El Athletic Club no está de brazos cruzados y ya se encuentra planificando la próxima temporada en la que todo apunta a que estará Alejandro Rego. El centrocampista acaba contrato al final de esta campaña con el club vasco, pero el Athletic Club puede renovarlo de manera unilateral por dos temporadas más. Una posibilidad que la dirección deportiva que lidera Mikel González no ha ejecutado ya que su hoja de ruta con Rego es distinta aunque el fin es el mismo: la renovación.

Rego, una de las prioridades del Athletic Club

Alejandro Rego se ha convertido en uno de los asuntos a resolver para el Athletic Club en este tramo final de temporada. El centrocampista ha ido creciendo con el paso de la campaña en el equipo de Ernesto Valverde y el club vasco no ha dudado en no dejarlo escapar.

El Athletic Club contaba con un as bajo la manga ya que puede renovar al centrocampista por dos temporadas más si así lo desea, pero Mikel González, director deportivo del club vasco, quiere que el contrato sea por más tiempo. Tanto es así que durante esta semana los representantes de Alejandro Rego y la dirección deportiva del Athletic Club han mantenido reuniones y conversaciones para llegar a un acuerdo para sellar la renovación del jugador según informa As.

La negociación va por buen camino y todo parece que se va a cerrar próximamente. De este modo, el Athletic Club está muy cerca de renovar a uno de los últimos canteranos que se han asentado en el primer equipo.

Rego quiere quedarse en el Athletic Club a pesar de la gran competencia que va a tener la próxima temporada

Rego, a sus 22 años, se ha consolidado en el Athletic Club en esta temporada en donde ha disputado un total de 33 partidos oficiales y 1.619 minutos. El centrocampista siempre se ha mostrado muy partidario de continuar más allá de esta campaña. "Por mí, ojalá, la verdad. Como en casa no se está en ningún lado. Ojalá poder estar toda mi carrera aquí en el Athletic porque para mí sería un orgullo poder jugar muchos, muchos años aquí".

Rego no tiene otros planes que quedarse en el Athletic Club. Al futbolista no le echa para atrás, ni siquiera, la fuerte competencia que va a tener la próxima temporada en el puesto de centrocampista del equipo rojiblanco. Se cuenta con Mikel Jauregizar, Beñat Prados y Ruiz de Galarreta y van a volver de sus cesiones jugadores de la talla de Beñat Gerenabarrena y Peio Canales, que están rindiendo a gran nivel en la Segunda división.