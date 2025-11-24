Guruzeta, goleador del Athletic en la Champions League, antepone lo colectivo a lo individual : "Voy a ayudar como sea"

El delantero del Athletic Club no da pistas sobre los planes de Ernesto Valverde y asegura que lo más importante es aportar al equipo, independientemente de los minutos jugados

El Athletic Club ya está en Praga para disputar la jornada 5 de la Champions League. Ernesto Valverde, que ya ha puesto en contexto a la plantilla vasca de lo que ocurre si pierden ante el equipo de Trpisovsky, apunta a salir frente al Slavia Praga con Guruzeta, máximo goleador del Athletic Club en la Champions League, en punta. El atacante, que ha comparecido en rueda de prensa, no ha desvelado ninguna pista acerca del plan del 'Txingurri' y antepone lo colectivo a lo individual : "Voy a ayudar como sea".

Guruzeta no se reivindica como titular en el duelo entre el Athletic y el Slavia Praga

Guruzeta no se reivindicó como titular para el duelo ante el Slavia Praga, sino como alguien para "ayudar al equipo como sea, ya sea de inicio, de suplente, dando un pase de gol o marcando". El atacante del Athletic antepuso lo colectivo a lo individual. "Sabemos que es un partido muy importante por los puntos que tenemos (3) y por los que quedan por disputar (12). Y ojalá salga bien mañana para afrontar lo mejor posible los tres encuentros finales", deseó, aún reconociendo que el Athletic no pasa por su mejor momento. “No estamos en nuestro mejor nivel, pero a ver si mañana podemos sacar una versión mejor que nos dé fuerzas para un final de año exigente", asumió.

De cara al partido se acordó del choque ante el Slavia del curso anterior en San Mamés en la Europa League, un encuentro claramente dominado por el conjunto checo pero en el que se impuso el Athletic en el marcador por la mínima gracias a un tanto de Nico Williams. "El año pasado nos enfrentamos a ellos y ganamos. Y mañana queremos repetirlo para dar un paso adelante", apuntó un Guruzeta en todo caso contento por los tres goles que lleva marcados. "No me hubiera imaginado jugar tres partidos en Champions y marcar tres goles, pero mañana lo importante es ayudar al equipo como sea, ya sea de inicio, de suplente, dando un pase de gol o marcando”, resumió su estado de ánimo para el choque.

Guruzeta: "Ernesto es el mejor entrenador que podemos tener"

Sobre la situación del Athletic Club, Ernesto Valverde y sus minutos jugados, Guruzeta echó un capote al técnico rojiblanco que vive un momento delicado en el banquillo de San Mamés. "Ernesto es el mejor entrenador que podemos tener. Yo intento aprovechar todos los minutos que nos da", apuntó el delantero donostiarra, quien, en todo caso, apunta a titular siendo como es el único ariete disponible para Ernesto Valverde.