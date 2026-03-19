Iñaki Williams, uno de los problemas que sufre el Athletic

El bajón de rendimiento que ha tenido de una temporada a otra el delantero del equipo rojiblanco tiene sus consecuencias en las aspiraciones deportivas de un Athletic Club que, por el momento, no ha cumplido ninguno de sus objetivos en lo que va de curso futbolístico

A pesar de haber jugado la UEFA Champions League en esta temporada, el Athletic Club está lejos de estar realizando una buena campaña en la que, de momento, no ha cumplido con ninguno de los objetivos que se había marcado. Uno de los motivos que está lastrando al Athletic Club son las múltiples lesiones que está teniendo el equipo, pero el principal es el bajón de rendimiento de algunas de sus estrellas. Uno de los futbolistas que no está dando su mejor nivel de juego es Iñaki Williams lo que es, sin duda, un problema para el Athletic Club.

El rendimiento de Iñaki Williams, al igual que los problemas físicos de su hermano Nico Williams, y el bajón de Oihan Sancet, su tridente, son algunas de las causas de que el Athletic Club no está teniendo una gran temporada como lo fue la pasada.

El bajón de Iñaki Williams en esta temporada

Sin duda alguna, el Athletic Club está acusando mucho el bajón de rendimiento que está teniendo Iñaki Williams esta temporada en comparación con la pasada.

El mayor de los hermanos Williams firmó el anterior curso futbolístico uno para el recuerdo ya que marcó 11 goles y dio 9 asistencias entre LaLiga y la UEFA Europa League. Unos números a los que ni siquiera se acerca en esta campaña en donde restan 10 encuentros para ponerle punto y final. Y es que Iñaki Williams sólo ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. Es decir que ha participado en 15 goles menos de una campaña a otra.

Un rendimiento que ha estado condicionado a algún que otro problema físico que no le ha permitido jugar a Iñaki Williams todo lo que hubiera querido en esta campaña.

Por tanto, una de las claves para entender que el Athletic Club no esté en lo alto de la clasificación es este bajón de Iñaki Williams, que acaba de cumplir 500 partidos disputados con el equipo vasco.

La temporada del Athletic Club, lejos de los objetivos

Por el momento, el Athletic Club está lejos de cumplir los objetivos que se había marcado al inicio de la misma.

El equipo que entrena Ernesto Valverde se quedó fuera en la fase de liga de la UEFA Champions League cuando la meta era meterse en las eliminatorias. En Copa del Rey evitó a los tres grandes del fútbol español y cayó en semifinales contra la Real Sociedad, en la Supercopa de España cayó goleado en semifinales y en LaLiga está fuera de puestos que dan billete para jugar competiciones europeas la siguiente campaña.

Por tanto, la temporada del Athletic Club, si no la arregla en LaLiga, no está siendo buena y eso es consecuencia de los problemas que está teniendo el equipo y también del bajón de rendimiento de algunas de sus estrellas como son Nico Williams, Oihan Sancet y el propio Iñaki Williams.