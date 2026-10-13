Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, del Atlético de Madrid, opciones para enero

Ninguno de ellos entró en la lista de Diego Simeone para el encuentro ante el Alavés, lo que confirma que apenas cuentan para el técnico argentino, alimentando la posibilidad de una cesión en el mercado invernal

El Atlético de Madrid logró un sufrido triunfo en su visita al Deportivo Alavés, donde no faltó la polémica, que le mantiene en la segunda posición de LaLiga, a cinco puntos del intratable FC Barcelona. Pero más allá del valioso triunfo, el choque disputado en Vitoria vino a confirmar el ostracismo que sufren Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, dos de los tres fichajes invernales de la pasada campaña (junto al nigeriano Ademola Lookman), quienes ni siquiera fueron convocados por Diego Simeone, llevándose en su lugar al mediocentro del filial Jorge Castillo.

Una competencia muy elevada en el Atlético de Madrid

Sin duda, se trata de una situación preocupante para ambos jugadores, que a sus 21 años tienen muy complicado contar con minutos en el cuadro colchonero por la elevada competencia existente en el centro del campo, lo que puede suponer un freno a su progresión.

De momento, el 'Cholo' confía en el capitán Koke, que está ofreciendo un gran nivel a su 34 años, y Pablo Barrios, fijo para el argentino. Pero también aparecen por delante Johnny Cardoso, a más en el presente curso tras su complicada temporada pasada y el recién llegado Morten Hjulmand, por el que se pagaron 40 millones de euros al Sporting de Portugal.

Obed Vargas, inédito, ya estuvo cerca de salir en verano

En el caso de Obed Vargas, parece claro que no entra en los planes del técnico rojiblanco. De hecho, solo ha sido citado en cuatro de los nueve encuentros oficiales disputados en lo que va de curso y aún no ha jugado ni un solo minuto. Ya en el pasado mercado de verano, de hecho, se le intentó colocar hasta última hora. Fue vinculado con Real Betis, Sevilla o Valencia, aunque el que más cerca estuvo de hacerse con su cesión fue el Getafe. Por ello, todo hace indicar a que en enero se le buscará una salida en forma de préstamo, como apunta el diario As.

Tras disputar el pasado Mundial con México, participando en los cuatro partidos de su selección, el futbolista nacido en Estados Unidos firmó hasta 2030 hace solo diez meses, cuando aterrizó procedente del Seattle Sounders a cambio de 3 millones de euros. Un traspaso asequible por un jugador de futuro que el Atlético, con el que la pasada campaña jugó 13 choques, querrá seguir manteniendo bajo su control, y al que buen seguro no le faltarán pretendientes.

Rodrigo Mendoza desapareció tras las primeras jornadas

Por su parte, Rodrigo Mendoza sí ha contado con algunas oportunidades al inicio del curso, después de que la pasada campaña interviniese en 10 envites como rojiblanco. Fue titular en las dos primeras jornadas, siendo sustituido ante el Villarreal en el descanso, y en la tercera dispuso solo de 5 minutos frente al Sevilla FC. Desde entonces, ha visto el resto de encuentros desde el banquillo, hasta quedarse fuera de la lista este pasado fin de semana.

Esta falta de minutos no ha impedido, sin embargo, que el joven mediocentro murciano, que fue probado por Simeone en pretemporada como mediapunta, haya recibido en el parón la llamada de la selección española sub 21, con la que ha brillado al finar un gol y dos asistencias.

Firmado a cambio de 16 millones euros tras despuntar en el Elche, en su caso tiene contrato hasta 2031 y será el discurrir de la temporada de aquí al mercado invernal lo que dicte su futuro. Con la Copa del Rey, la Champions y la Supercopa de España se espera que pueda gozar de más oportunidades. Si no es así, tampoco habría que descartar una salida para que se foguee en otro equipo.