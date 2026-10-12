Simeone lanza un aviso antes del Manchester United y habla de Julián Álvarez: "Esperemos que pueda seguir creciendo para llegar al lugar en el que todos le queremos ver"

Simeone analiza el duelo ante el Manchester United en Champions, advierte de la dificultad del rival y respalda a Julián Álvarez, al que pide seguir creciendo. El técnico del Atlético también valora el momento de Lookman y Baena y destaca la importancia del equilibrio del equipo

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación en el auditorio del estadio Metropolitano para analizar el encuentro de este martes ante el Manchester United, correspondiente a la segunda jornada de la Champions League. El técnico del Atlético de Madrid repasó las claves de un duelo exigente para los rojiblancos, habló del momento de varios de sus futbolistas y dejó claro que la prioridad es sumar puntos para avanzar en una competición que no permite demasiados tropiezos.

El entrenador argentino también salió en defensa de Julián Álvarez, que busca reencontrarse con el gol, y valoró la situación de jugadores como Ademola Lookman y Álex Baena. Además, evitó alimentar las especulaciones sobre una posible final europea en el Metropolitano y volvió a insistir en una de las señas de identidad de su equipo: el equilibrio entre defensa y ataque.

Simeone respalda a Julián Álvarez antes de medirse al Manchester United

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un momento en el que necesita recuperar su acierto de cara a portería, aunque Simeone quiso poner el foco en todo lo que aporta al funcionamiento colectivo del Atlético, más allá de sus estadísticas goleadoras. "Los delanteros siempre necesitan el gol, no solo él. Más allá de su contundencia de cara a gol, es un jugador de equipo que se asocia muy bien y con muchas más herramientas que el gol", explicó el técnico rojiblanco.

Simeone también valoró positivamente su última actuación y mostró su confianza en que continúe creciendo durante las próximas semanas. "Lo hizo bien el sábado y esperemos que pueda seguir creciendo para llegar al lugar en el que todos le queremos ver", añadió. El entrenador considera que el argentino tiene recursos suficientes para influir en el juego del equipo incluso cuando no consigue marcar. Su capacidad para asociarse, participar en la construcción de las jugadas y generar ventajas para sus compañeros continúa siendo importante para el esquema rojiblanco.

La exigencia de la Champions y el peligro del Manchester United

El Atlético afronta una nueva prueba europea con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por avanzar en la competición. Simeone recordó que el formato actual obliga a mantener la regularidad tanto en casa como a domicilio, por lo que cada encuentro adquiere una importancia especial. "Sabemos la dificultad de esta competición, este formato te obliga a sumar, ya sea de local o visitante. Necesitamos puntos como todos los que quieran seguir adelante", afirmó.

Sobre el Manchester United, el argentino advirtió de la capacidad del conjunto inglés para presionar y explotar la velocidad de sus futbolistas. Pese a los resultados cosechados por los ingleses en este inicio de temporada, Simeone no considera que hayan perdido su peligrosidad. "Mañana el rival presiona muy bien en nuestro campo, con jugadores rápidos y, más allá de sus empates en este inicio, genera lo que generó el año pasado. Es el Manchester, hay que llevar el partido donde creamos que podemos hacerles daño", señaló.

El técnico también incidió en la importancia de gestionar correctamente los esfuerzos durante los 90 minutos. Para él, la elección del once y los cambios pueden resultar determinantes en un partido que prevé largo y exigente. "Elegir lo mejor posible y tener la calma de poder gestionar de la mejor manera los que empiecen. El partido será largo y hay que gestionar los esfuerzos para competir bien", explicó.

Lookman y Baena, dos situaciones diferentes

Otro de los asuntos abordados fue el momento individual de Ademola Lookman y Álex Baena. Simeone reconoció que el extremo nigeriano todavía no está ofreciendo el rendimiento que espera de él, aunque defendió su estilo de juego y le animó a mantener su capacidad para encarar a los rivales. "Lookman no está como él quiere ni como lo queremos ver, pero trabaja todos los días buscando ser ese jugador. Es gambeteador, necesitamos que lo sea, que pierda balones y que lo siga intentando", comentó.

El técnico entiende que los futbolistas atraviesan diferentes fases a lo largo de una temporada y que no siempre pueden mantener su mejor nivel. Por eso, considera fundamental aprovechar las características de cada jugador en función de su momento. En el caso de Baena, el análisis fue más positivo. Simeone destacó que el centrocampista ha ganado confianza después de una temporada complicada por las lesiones y valoró su rendimiento reciente. "Baena, tras una temporada difícil con lesiones, tiene confianza y seguridad tras el Mundial y está en un gran momento. Hay que intentar gestionar los mejores momentos de cada uno para sacar lo mejor para el equipo", explicó.

El Metropolitano y el equilibrio como prioridades

La posibilidad de que el estadio rojiblanco acoja la final de la Champions también apareció durante la rueda de prensa. Sin embargo, Simeone evitó entrar en escenarios hipotéticos y volvió a recurrir a una de sus ideas más repetidas: centrarse exclusivamente en el siguiente compromiso. "Entiendo vuestra postura de profundizar en que la final de la Champions se juega en el Metropolitano, pero la realidad es el día a día y el partido a partido. No alimentemos situaciones que serían si llegamos y tal. Vamos al partido a partido, en eso somos fuertes", afirmó.

Por último, el entrenador insistió en que el equilibrio colectivo sigue siendo uno de los pilares del Atlético de Madrid. Para Simeone, el equipo necesita mantener la misma implicación tanto cuando tiene el balón como cuando debe defender. "El equilibrio, defensivo u ofensivo, siempre nos ha fortalecido y cuando el equipo trabaja en equipo siempre conseguimos cosas importantes", concluyó. Con ese mensaje, el Atlético prepara una cita europea en la que buscará imponer su plan ante un Manchester United que exigirá máxima concentración, intensidad y capacidad para aprovechar las oportunidades.