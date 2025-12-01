Araujo vuelve a la Ciutat Esportiva mientras Deco se reúne con sus agentes

Ronald Araujo regresó este lunes a las instalaciones del Barcelona después de varios días apartado por un virus estomacal y tras la polémica expulsión sufrida en Stamford Bridge. El central uruguayo no participó aún en el entrenamiento y sigue siendo baja, mientras el club y sus agentes revisan su situación de cara al futuro

Ronald Araujo reapareció este lunes por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras varios días alejado de la dinámica del FC Barcelona. El defensa uruguayo, uno de los capitanes del vestuario azulgrana, se ausentó la segunda mitad de la semana pasada por un virus estomacal que también le impidió participar en la victoria en liga ante el Alavés del pasado sábado. Aunque regresó a las instalaciones para realizar trabajo de recuperación, no se ejercitó junto al grupo en la sesión dirigida por Hansi Flick a 24 horas del duelo ante el Atlético de Madrid.

La última imagen competitiva del central sigue siendo su expulsión en el encuentro de Champions League contra el Chelsea, donde vio la segunda amarilla tras una entrada sobre Marc Cucurella con 1-0 en el marcador. Aquel partido acabaría con un 3-0 adverso para el conjunto azulgrana y abrió un periodo especialmente ruidoso en torno al jugador, reforzado por su ausencia de los días posteriores.

Flick recupera efectivos y el filial refuerza la sesión

Mientras Araujo continúa con su proceso de recuperación, el entrenamiento del lunes dejó noticias positivas para el cuerpo técnico. Frenkie de Jong volvió al trabajo después de perderse el encuentro ante el Alavés por motivos personales, mientras que Marc-André ter Stegen avanzó en la recta final de su recuperación tras la operación lumbar del pasado 29 de julio. El alemán había estimado un periodo aproximado de tres meses, pero ya se ha superado con creces esa previsión inicial, aunque su evolución es favorable.

La sesión comenzó con unos veinte minutos de retraso y contó con la presencia de varios jugadores del filial. Diego Kochen, Tommy Marqués, Dro Fernández y Jofre Torrents completaron el entrenamiento, una práctica habitual cuando hay bajas en el primer equipo y se aproxima un duelo de la magnitud del que se disputará este martes en el Camp Nou.

A la expectación se sumaron las palabras del técnico en relación a la ausencia de su central. Flick evitó detallar la situación personal del jugador y pidió respeto: “Es una situación privada en la que no quiero entrar y agradecería que respetarais su intimidad”, señaló ante los medios, remarcando que el futbolista aún no está en condiciones de competir.

Reunión clave con sus representantes en un momento sensible

La mañana dejó otra imagen relevante: los agentes del defensa, Edoardo Crjnar y Edoardo Mazzolari, se reunieron en la Ciutat Esportiva con el director deportivo, Deco. El encuentro se produjo tras varios días de incertidumbre alrededor del futbolista, especialmente después de la controversia generada por su expulsión en Londres y por su ausencia prolongada de la rutina del equipo.

Desde dentro del club insisten en que la confianza en Araujo sigue siendo plena. Pese a admitir la importancia del error cometido ante el Chelsea, ejecutivos y directivos consideran que el episodio no altera la valoración global del jugador. Lo siguen viendo como un líder competitivo, una figura imprescindible en la defensa y un futbolista con capacidad para continuar siendo referencia.

El objetivo de la reunión fue ordenar sensaciones y aportar estabilidad en un periodo marcado por un notable ruido externo. Tanto el entorno del jugador como el propio Barcelona buscan bajar la tensión y recuperar normalidad cuanto antes.

Mientras tanto, Araujo realizó trabajo específico en el gimnasio y está completamente descartado para el encuentro ante el Atlético. El club espera que pueda reincorporarse al trabajo con el grupo durante los próximos días, siempre en función de sus sensaciones. La previsión apunta a que podría llegar a tiempo para sumar minutos en el Benito Villamarín si el cuerpo técnico lo considera oportuno y su estado físico lo permite.