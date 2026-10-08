El Barça blinda al elegido para liderar la defensa junto a Cubarsí: Xavi Espart hasta 2030

El joven central azulgrana, que este verano se ganó una ficha en la plantilla de Hansi Flick, renueva su contrato por cuatro temporadas más y siendo el señalado para liderar la zaga culé del futuro junto al ya campeón del mundo

El Fútbol Club Barcelona ha atado a una de sus joyas más emergentes y que ya ha tenido protagonismo con Hansi Flick como es el central Xavi Espart. El defensa, internacional sub 21 con España, ha alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado el club blaugrana este jueves.

El Barcelona ha informado además que la firma del acuerdo se escenificará más adelante en un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.

La Masia demuestra así que continúa siendo una de las principales fuentes de talento del FC Barcelona y Xavi Espart es uno de los nombres propios de la nueva generación de futbolistas azulgranas. El joven jugador catalán ha ido quemando etapas desde su llegada a la cantera barcelonista hasta alcanzar el fútbol profesional, en una trayectoria marcada por el trabajo, la polivalencia y una progresión constante.

Xavi Espart, toda una vida en La Masia

Nacido el 21 de mayo de 2007, Espart llegó al Barcelona en 2015, procedente de la UE Vilassar de Mar, cuando apenas tenía ocho años. Desde entonces, fue creciendo dentro de la estructura formativa del club, pasando por las distintas categorías del fútbol base y desarrollando un perfil futbolístico que le ha permitido adaptarse a diferentes posiciones sobre el terreno de juego.

Aunque sus primeros pasos estuvieron vinculados al centro del campo, su evolución también le llevó a desempeñarse como lateral derecho e izquierdo. Su capacidad para asociarse, la calidad en la salida de balón y su comprensión táctica le convirtieron en un futbolista cada vez más completo, cualidades que facilitaron su progresión hacia categorías superiores.

El Barça Atlètic, el trampolín hacia la élite

Su crecimiento encontró un nuevo escenario en el Barça Atlètic. Espart debutó con el filial azulgrana el 31 de agosto de 2024, frente al Andorra, y comenzó a competir en una categoría que exigía un mayor ritmo e intensidad. Pese a su juventud, fue acumulando experiencia y demostrando que podía medirse a futbolistas con más experiencia..

Durante la temporada 2025-2026, su protagonismo aumentó hasta convertirse en uno de los capitanes del filial. Su presencia en el equipo reflejó la confianza depositada en él y consolidó su candidatura a dar el salto definitivo al primer equipo.

El 10 de marzo de 2026 cumplió uno de sus grandes sueños al debutar con el primer equipo en la Champions League, frente al Newcastle. Este pasado verano, Espart formó parte de la selección española sub 19 que conquistó el Campeonato de Europa de la categoría, una experiencia que reforzó su bagaje internacional y su proyección dentro del fútbol español.

Después de participar en seis partidos durante la temporada 2025/26 con el primer equipo, Xavi Espart comienza la 2026/27 en la dinámica del primer equipo hasta el punto de ganarse una ficha del primer equipo. En el curso actual acumula cinco participaciones, en las que ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias. En su palmarés cuenta con la Liga 2025/26.