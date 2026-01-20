El Barça toma una decisión determinante en el futuro de Marc Bernal

El canterano de La Masía, pese a los rumores por una posible salida al Girona o Atlético de Madrid, apunta a ser parte del equipo de Hansi Flick para lo que resta de la temporada, sobre todo tras la marcha de Dro, que ya tiene un acuerdo con el PSG

El mercado de fichajes de invierno entra en sus dos últimas semanas. Durante estos días, diferentes operaciones en el Barça se van a cerrar, como la de Ter Stegen por el Girona, que podría hacer oficial su llegada de manera inminente. Otra es la de Dro Fernández, que comunicó su deseo de salir del conjunto de Hansi Flick y ya tiene un acuerdo por su fichaje al PSG. Además, uno de los temas pendientes es el futuro de Marc Bernal, que cuenta con el interés de equipos como el de Míchel pero, pese a la falta de minutos, seguirá vistiendo de azulgrana.

Hansi Flick, muy claro con la figura de Marc Bernal

Hansi Flick se mostró sincero, en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, hablando del futuro de Marc Bernal, que no está contando con los minutos que desearía pero desde el Barcelona lo tienen claro: "Espero que siga. Si fuera mi decisión, estaría clarísimo. Pero en el fútbol, nunca se sabe. Está aquí y se está adaptando tras la lesión. Queremos ayudarle para que mejore su nivel. Le veo mucho potencial". En este sentido, el futbolista de 18 años viene de quedarse en el banquillo durante el encuentro ante los de Pellegrino Matarazzo, pero fue titular en el anterior duelo, en los octavos de final de Copa del Rey frente al Racing de Santander, jugando un total de 58 minutos. Con ello, el canterano de La Masía ha disputado un total de 12 choques esta temporada con el equipo azulgrana, consciente de la dura competencia que hay en la plantilla en esa posición, con jugadores como Pedri, Frenkie de Jong, Fermín, Dani Olmo o Marc Casadó.

Por ello, Marc Bernal podría tener un rol especial, sobre todo, en partidos como los de Copa del Rey, donde el Barcelona ya espera en cuartos de final al Albacete, que viene de eliminar al Real Madrid con un gol en el último minuto de descuento. De momento, el canterano ha sido titular en los dos encuentros que han disputado los de Hansi Flick en la competición. Además, la gran cantidad de choques que va a afrontar el conjunto azulgrana obligará al técnico alemán a hacer rotaciones, ya que encararán citas cada tres días, tanto de UEFA Champions League como de LaLiga EA Sports, con próximo rivales como Oviedo, Elche y Mallorca.

Marc Bernal, decidido a quedarse en el Barça

En este sentido, Marc Bernal tiene decidido quedarse en el Barça y no pedirá salir, tal y como ha informado el Diario Marca. Hansi Flick pretende seguir dándole minutos al futbolista de 18 años, consciente del potencial que atesora y quiere quedarse con el canterano en la plantilla, que podría decir adiós a Ter Stegen en los próximos días, que va a firmar con el Girona en calidad de cesión. Además, la incertidumbre con el regreso de Gavi podría ser otro de los motivos de la decisión tomada con el futbolista, ya que el de Los Palacios sigue recuperándose de su grave lesión y su vuelta es una incógnita, con el Mundial de 2026 como principal deseo para el jugador andaluz.