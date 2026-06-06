El claro mensaje de Dani Olmo sobre su futuro: "Los culés pueden estar tranquilos"

El centrocampista del cuadro azulgrana ha repasado la temporada y ha reconocido que la Champions League es la espinita que le queda de estos dos años

El futuro de Dani Olmo pasa por el FC Barcelona. Pese a que meses atrás su nombre apareció vinculado al posible interés de importantes clubes, especialmente en la Premier League, el centrocampista español tiene claro que quiere seguir de azulgrana y apunta a un mercado sin sobresaltos en ese sentido.

Dani Olmo, concentrado con la selección española para el Mundial, era cuestionado por su futuro y si los aficionados del Barcelona se debían preocupar. "No, los culés pueden estar tranquilos. Por mi parte no hay nada que decir", ha respondido el centrocampista en una entrevista en Mundo Deportivo.

Dani Olmo y la ambición de la Champions League con el Barcelona

El catalán ha reconocido que este curso ha disfrutado más como futbolista del Barcelona. "Sobre todo en esta segunda parte de la temporada. Antes no tuve la regularidad que me habría gustado. Tampoco es fácil volver, tener que parar otra vez y luego volver. Ahora me encuentro bien. Me siento más libre y más suelto. Y creo que eso también se nota", ha manifestado Dani Olmo.

Un asunto capital para el Barcelona de la temporada que viene será la Champions League, la asignatura pendiente de Hansi Flick. Dani Olmo era preguntado por lo que le faltaba al equipo para aspirar más en esa competición. "Falta muy poco. Yo creo que lo tenemos, pero al final son detalles, son matices, son goles, son centímetros. Tenemos todos esa espinita porque sabemos que podemos hacerlo y que podemos ganarla", ha señalado el centrocampista para agregar: "Por eso nos dio tanta rabia el año pasado contra el Inter de Milán y este año contra el Atlético de Madrid, porque en mi opinión no eran equipos mejores que nosotros y podríamos haber estado, por detalles y matices, en la final. Y la final es un partido".

En ese sentido, Dani Olmo se ha expresado con ambición para la Champions League: "Este año podríamos haber estado ahí otra vez. Al final es experiencia que te llevas. No es algo que nos guste ni con lo que nos conformemos. No nos conformamos con llegar a semifinales. Hay que seguir mirando hacia adelante y seguir mejorando. Somos un equipo muy joven y todos estamos seguros de que más pronto que tarde lo vamos a conseguir. Nuestro objetivo va a ser siempre hacerlo el próximo año".

Dani Olmo avala la llegada de Gordon y habla de los fichajes del Barcelona

Además, Dani Olmo se ha referido a la llegada de Gordon al Barcelona y la posibilidad de más fichajes. "Los mejores jugadores tienen que jugar en el Barça. Gordon es un fichaje que va a subir el nivel del equipo. Desde aquí darle la bienvenida, evidentemente, y desearle un buen Mundial, aunque no contra España. Son nombres de nivel mundial. Todo lo que venga para sumar y para subir el nivel del equipo será siempre bienvenido", ha indicado.

Finalmente, Dani Olmo ha hablado de si el Barcelona es por dentro como se lo imaginaba. "La magnitud, sí. Pero cómo funciona el club desde dentro es otro mundo. De puertas afuera es todo muy grande, muy “guau”, pero de puertas adentro es todo muy cercano y muy familiar. Hay gente que lleva ahí toda la vida. Por ponerte un ejemplo, Carlos Naval. Pero también los fisios, los utilleros… Es como una pequeña familia y están a tu disposición para todo", ha afirmado.