Flick toma una decisión: Joan Garcia se adueña de la portería del Barcelona y envía un mensaje a Ter Stegen

Joan Garcia volvió a ser decisivo para el FC Barcelona, esta vez ante el Racing de Santander en los octavos de la Copa del Rey, donde firmó otra intervención heroica y refuerza su condición de número uno en el proyecto de Hansi Flick, obligando a Ter Stegen a buscar una salida para encontrar minutos

Hay paradas que valen eliminatorias. Y hay porteros que, partido a partido, van construyendo algo más que estadísticas. Joan Garcia lo volvió a demostrar en Santander. Con el marcador aún en un peligroso 0-1 y el tiempo añadido agonizando, el guardameta del FC Barcelona sacó una mano imposible a un disparo de Manex Lozano que ya se cantaba como gol. Un minuto después, Lamine Yamal cerró el partido con el 0-2.

La imagen de Joan volando hacia su derecha para evitar la prórroga resume el momento que vive el portero de Sallent. Seguridad, reflejos y una sensación de fiabilidad que se ha convertido en una constante esta temporada.

Flick despeja las dudas bajo palos

Antes del partido, la portería volvía a ser uno de los grandes focos de atención. Hansi Flick había dejado entrever en la previa que Joan sería titular, aunque evitó confirmarlo de forma explícita. La sombra de la anterior eliminatoria en Guadalajara, donde Ter Stegen fue titular de manera inesperada incluso para parte de la cúpula del club, planeaba sobre la decisión.

Finalmente, el técnico alemán volvió a apostar por Joan Garcia, como ya hizo en los dos partidos de la Supercopa de España ante Athletic y Real Madrid. No fue una decisión aislada, fue una reafirmación, y también un mensaje. Flick no solo lo demostró con hechos, sino con palabras minutos antes del inicio: su portero principal es Joan.

Un escenario que cambia los planes de Ter Stegen

La decisión no genera fricción con Szczesny, que acepta su rol con naturalidad. Pero sí tiene consecuencias directas para Ter Stegen. El alemán aspiraba a utilizar la Copa del Rey como escaparate para recuperar ritmo y convencer a Julian Nagelsmann de cara a la Selección alemana. Esa vía parece ahora cerrada.

Si Joan fue titular ante el Racing, todo indica que también lo será en cuartos de final, ya ante un rival de mayor exigencia y a partido único. La jerarquía está definida y en paralelo, se abre otra puerta para Ter Stegen: la del Girona. El club de Montilivi sigue interesado en una cesión y el Barça está dispuesto a facilitar la operación. Cuantos más minutos tenga el alemán hasta final de curso, más opciones tendrá de revalorizarse en verano. La apuesta de Flick y Deco es firme: Joan Garcia es el número uno y Ter Stegen, hoy por hoy, no tiene cabida.

El vestuario elogia a Joan

El impacto de Joan no pasa desapercibido en el grupo. Ferran Torres lo resumió con naturalidad tras el partido: “El partido estuvo mucho más abierto al final. Por suerte tenemos a Joan Garcia”, dijo, señalando directamente el paradón que evitó el 1-1.

En la misma línea se expresó Marc Casadó: “Es increíble lo de Joan Garcia. Nos da puntos en Liga y hoy nos da la eliminatoria. Es el mejor del mundo”. Incluso Pau Cubarsí, protagonista involuntario del error que permitió el mano a mano de Manex, respiró aliviado: “Es bueno tener a un portero como Joan que te salva”.

A sus 24 años, Joan Garcia no solo está resolviendo partidos. Está despejando debates. En un Barça sometido a análisis permanente, su figura emerge como una de las certezas del proyecto, adquiriendo un estatus de héroe que acaba con cualquier competidor.