Marc Bernal busca revancha contra el Atlético de Madrid: "La vida nos ha dado una oportunidad de vengarnos en Champions"

El centrocampista del Barcelona ha valorado el enfrentamiento contra los de Simeone en cuartos de final de Copa de Europa, así como su estado de forma tras dejar atrás su dura lesión en la rodilla izquierda

Marc Bernal está viviendo una gran temporada en el Barcelona en cuanto a minutos, sobre todo tras la lesión de Frenkie de Jong y la de otros jugadores como Pedri. Además, el jugador de 18 años ha dejado atrás "una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo" y ya está en plena disposición para Hansi Flick. De esta manera, el centrocampista azulgrana ha querido hablar del proceso de recuperación, además de la eliminatoria frente al Atlético de Madrid en cuartos de final de UEFA Champions League.

Marc Bernal recuerda su dura lesión de rodilla izquierda

Marc Bernal, en una entrevista concedida al Diario Marca, ha hablado de su momento actual: "Estoy muy contento por todo lo que me está pasando, sobre todo después de esa lesión. Creo que ha sido el peor año que puede tener un futbolista, la peor lesión. Y ver lo que estoy viviendo ahora es algo único que para nada me esperaba". Además, sobre su lesión ha apuntado que fue "el peor día de mi vida. El dolor que sentí por dentro en ese momento es lo peor que he pasado. Lo primero que se me vino a la mente fue que iba a estar un año sin poder volver a jugar a fútbol. Y también la curiosidad de saber cómo volvería. Eso fue lo primero que pensé. Mi hermano estaba ahí en ese partido y todos vieron la acción, cómo salí del campo. Esa imagen creo que impactó a todos. Y luego, cuando volví a Barcelona y me dijeron la lesión que tenía, estaban ellos presentes. También fue muy duro para ellos".

En este sentido, Marc Bernal siguió explicando cómo llego a cabo el proceso de recuperación: "Al final te ayudan las personas que tienes siempre cerca en tu día a día: la familia, los amigos. Y sobre todo también mi fisio Borja, que estuvo conmigo todo el tiempo tratándome. Y los readaptadores. Todo el equipo". El centrocampista del Barcelona fue preguntado si le sorprendió algún mensaje que recibió durnate esos meses: "Sí, bastantes jugadores que la verdad no me esperaba: Xavi, Busquets, Iniesta, incluso Sergio Ramos. Me impactaron, fue mucho para mí. Me dijeron que podría salir de esto, que fuera fuerte y que mucho ánimo".

Marc Bernal detalla su sueño como futbolista profesional

Por otro lado, Marc Bernal explica el palo que se llevó con tan solo 17 años, pero agradece el apoyo de su familia y amigos: "Eso fue durísimo, sobre todo el primer mes. Al no poder ni andar ni hacer nada, ese mes es muy duro, sobre todo mentalmente. Necesitas ayuda hasta para acostarte en la cama, luego dormir, dormías como podías. Ese fue el proceso.Mi familia, sobre todo mis amigos, se ocuparon de eso. También los readaptadores y el fisio ayudaron. No siempre hacer lo mismo: alguna vez fuimos a andar para desconectar la mente y eso me ayudó mucho".

Por último, Marc Bernal apuntó los retos con el Barcelona esta temporada: "Nosotros confiamos en todo. El último partido en Copa nos quedamos a un paso, pero nos hizo aprender. Creo que estamos preparados para luchar por todo, por la Champions. Ahora primero es la Liga y esperemos que sea así". Además, sobre la venganza ante el Atlético de Madrid expresó que "sí, tienes esa espinita, tanto la Champions como contra el Atlético. La vida nos ha dado una oportunidad de vengarnos en Champions y vamos a darlo todo". El centrocampista de 18 concluyó dejando claro su sueño en el fútbol: "Con ganar una Champions. Y con España, un Mundial con la absoluta".