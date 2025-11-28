Szczęsny destapa su etapa previa al Barcelona: "Me gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, batí el récord de grasa corporal del Barcelona"

El portero del FC Barcelona ha repasado su vida antes de incorporarse al club y ha explicado cómo su relación con la alimentación y el esfuerzo condicionó su físico, sin afectar, según él, a su rendimiento en la élite

Wojciech Szczęsny ha vuelto a situarse en el centro del debate tras una entrevista concedida a la edición polaca de la revista GQ. El guardameta del FC Barcelona, acostumbrado a generar comentarios sobre su estado físico, explicó que durante su etapa retirado del fútbol mantuvo una relación con la comida alejada de lo habitual en un deportista de primer nivel. El propio jugador reconoce que su apariencia y su estilo de vida han alimentado dudas recurrentes desde hace años, especialmente por el hecho de ser un fumador habitual, algo poco frecuente en profesionales de máximo nivel.

En la entrevista, Szczęsny desveló un dato que no pasó desapercibido. "Me gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, batí el récord de grasa corporal del Barcelona", aseguró. Esa afirmación se suma a la percepción que acompaña al guardameta desde hace tiempo, pero también destaca su convicción de que sus hábitos no han impedido mantener un rendimiento aceptable en sus 18 años de carrera. El propio jugador afirma que nunca ha sido "un jugador que entrenara más duro que otros", lo que abre la reflexión sobre el peso del físico y la intensidad diaria frente a la experiencia acumulada.

El vestuario y la anécdota con Lewandowski

Szczęsny también relató un episodio vivido en la selección polaca con Robert Lewandowski. "Una vez, Lewy (Robert Lewandowski), burlándose de mí en el vestuario de la selección polaca, dijo: '¿Cómo pudo Szczesny tener una carrera así con ese cuerpo?'". La anécdota ilustra la imagen que arrastra el portero y la naturalidad con la que sus compañeros comentan su aspecto físico. Aun así, el guardameta insiste en que siempre ha sido capaz de competir al máximo nivel, pese a no seguir las pautas tradicionales de preparación.

Estas declaraciones no hacen más que reforzar un perfil poco convencional dentro del fútbol de élite. En el Barça, su presencia ha generado múltiples debates desde su llegada, con imágenes en las que se le ha visto fumando en el vestuario y con comentarios sobre su compromiso en los entrenamientos. Sin embargo, la trayectoria del polaco sigue sustentándose en los resultados y en su disponibilidad para Hansi Flick, que cuenta con él como opción para la portería.

Una llegada al Barcelona marcada por su situación personal

Szczęsny repasó también cómo se produjo su aterrizaje en Barcelona tras anunciar su retirada. En la entrevista reconoció que su falta de entusiasmo por las ofertas que recibió fue determinante. "No es que hubiera perdido la pasión por el fútbol... Simplemente no me entusiasmaban las ofertas. Los clubes de los diez mejores hacían propuestas, pero no se trataba de subirme el precio. No quería jugar sólo por dinero", explicó. El portero insistió en que había alcanzado un punto en el que no veía motivación para continuar, pese al interés de entidades de primer nivel.

Su cambio de postura llegó a raíz de una conversación personal. "Tres días antes de anunciar mi retirada, incluso le dije a Lewandowski que no quería jugar más en ningún club... a menos que fuera el Barcelona. Cuando llamaron, probablemente sabían que podían convencerme". Ese deseo concreto por un destino específico se convirtió en el giro definitivo que le llevó al Camp Nou, donde terminó firmando su regreso al fútbol profesional.

Szczęsny también detalló las condiciones económicas de su primer año como azulgrana. "Jugué gratis mi primera temporada en el FC Barcelona. Lo que recibí del Barça fue exactamente lo que tuve que devolver a la Juve por rescindir mi contrato antes de tiempo". El portero explicó que su decisión no estuvo marcada por una cuestión salarial, sino por el deseo real de incorporarse al proyecto blaugrana.

Un perfil diferente que sigue rindiendo

La combinación entre sus hábitos poco comunes, su carácter directo y su capacidad para competir ha convertido a Szczęsny en uno de los perfiles más singulares del vestuario. Sus declaraciones han reabierto el debate sobre la importancia del físico en el fútbol moderno, aunque el jugador insiste en que su rendimiento sigue siendo suficiente para mantenerse al máximo nivel.