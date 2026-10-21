Amrabat provoca un giro brusco en su situación justo en el peor momento de Facundo Bernal en el Betis

El pivote ha resurgido después del parón tras su caída en picado una vez cerrada la puerta del Betis, con un vuelco a su situación como actor principal y una trayectoria contraria a la del uruguayo

Sofyan Amrabat se erigió en uno de los protagonistas en el mercado verdiblanco por el interés de Manuel Pellegrini de contar nuevamente con sus servicios en el centro del campo tras su cesión en la 25/26, hasta el punto de que le pidió personalmente que esperara a los verdiblancos.

Su nombre siempre estuvo sobre la mesa de Manu Fajardo, pero las circunstancias exigían una carambola en forma de salidas que permitieran asumir un esfuerzo importante para que tuviera cabida en el margen salarial junto a Dani Ceballos.

Aunque el míster priorizó el pivote y así lo dijo públicamente en la recta final del mercado, la entidad apostó finalmente solo por el regreso de utrerano mientras que el marroquí rompí su contrato con el Fenerbahçe para firmar libre con el Ajax una vez que con el Betis era imposible. Después, en su balance de mercado, Fajardo aseguró que ya había cubierto la posición de pivote con Facundo Bernal y que le deseaba la mejor de las suertes al de Huizen.

Su etapa en el Ajax empezó de la peor forma posible

Lo cierto es que su nueva etapa en la Eredivisie empezó de la peor forma posible, con una caída en picado a todos los niveles, ya que perdió el sitio en Marruecos con el nuevo seleccionador y su valor de mercado sufrió un nuevo descenso hasta los ocho millones debido a que tampoco se había ganado el sitio en el equipo de Ámsterdam. De hecho, se marchó al largo parón con un saldo de tres suplencias en cuatro partidos, dos de ellas en los últimos choques, y una sola titularidad.

Esta situación le daba la razón a Manu Fajardo acerca de haber rechazado la posibilidad de ficharle, pues su nivel había bajado y no lograba recuperar su mejor versión. Sin embargo, el paréntesis internacional, en el que ha podido trabajar con el grupo al no ser citado por la selección marroquí, a la que aseguró que no volverá mientras la dirija Mohamed Ouahbi, le ha servido para reencontrarse y dar un volantazo a su tesitura.

Resurrección tras el parón internacional

De hecho, su situación ha experimentado un cambio radical desde el regreso a la competición, pues el futbolista de 30 años ha pasado de ser suplente en el Ajax a jugarlo absolutamente todo.

De hecho, ha salido de inicio en los dos partidos ligueros ante Nec Nimega y Groningen y también en el de la Conference League con el Hadjuk Split y en todos disputó los 90 minutos como reflejo de su nuevo rol, el realmente esperado, en el Ajax.

A las órdenes del entrenador español Míchel Sánchez, que puso mucho interés en su llegada, ejerce de vértice en el triángulo en el centro del campo junto a Julian Brandt, ofrecido al Betis, y Mokio, y todo apunta a que ya se ha convertido en intocable.

El resurgir de Amrabat coincide con el peor momento de Facundo Bernal

Esta resurrección ha coincidido con el peor momento como bético de Facundo Bernal, que fue ante el Barcelona fue expulsado por el 'enganchón' con Lamine Yamal. Hoy se ha conocido el duro castigo de Competición de cuatro partidos de suspensión.