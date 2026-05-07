Un Betis Interestelar, Manquepierda: sube el volumen para conquistar nuevos públicos

El Betis y Hummel anuncian una nueva colección, orientada a un público joven, que tendrá una marcada presencia en el popular festival de música que se celebrará el 15 y el 16 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla

El Real Betis sube el volumen de la música y se lanza "a la conquista de nuevos públicos" adentrándose de lleno en el mundo de la cultura a través de su firma de moda Manquepierda, que tendrá la misión de llevar el sentir de esas gradas apiñadas como balas de cañón a un popular ciclo de conciertos que se celebra anualmente en la capital andaluza.

El Betis ha anunciado un acuerdo con Interestelar Sevilla para convertirse en patrocinador oficial del festival de música que se celebrará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) los próximos 15 y 16 de mayo, lo que hará que los trabajadores del espectáculo vistan la firma que la entidad heliopolitana y Hummel lanzaron al mercado hace un año.

El Betis vestirá el Interestelar Sevilla 2026 y venderá sus diseños en el festival

"Con esta alianza, el club da un paso más en su estrategia de expansión de marca y se adentra en el ámbito cultural y musical con el objetivo de conectar con nuevas audiencias. En este contexto, ha lanzado la colección cápsula Manquepierda x Interestelar Sevilla, cuyas prendas vestirán al 'staff' oficial del festival durante ambas jornadas", ha explicado el Betis en un comunicado remitido a ESTADIO Deportivo.

En este escrito, el club de las Trece Barras desvela además que la firma Manquepierda contará con "un espacio pop-up dentro del recinto, donde los asistentes podrán adquirir productos oficiales y participar en sorteos de camisetas y otros productos de merchandising", así como entradas para el último partido de LaLiga que enfrentará al Real Betis y al Levante UD en el Estadio de La Cartuja el próximo 24 de mayo -antes, jugará su penúltimo partido como local el martes 12 contra el Elche-.

"El Real Betis se ha consolidado en las últimas temporadas como uno de los equipos más importantes del fútbol nacional, acompañado de un destacado crecimiento de su marca. Ahora queremos seguir avanzando e impactar en otros sectores como la cultura y la música. A través de Manquepierda y su nueva línea de moda, buscamos conectar no sólo con los aficionados béticos más jóvenes, sino también con nuevos públicos. Por ello, Interestelar representa una oportunidad idónea para impulsar esta estrategia", ha señalado Emilio García Duarte, director de Negocio del Real Betis Balompié.

El objetivo de Manquepierda: llevar a la calle el sentir de la grada bética

Cabe recordar que el Real Betis se lanzó hace un año al mercado con este lema histórico del 'Manquepierda', en colaboración con Hummel, la marca danesa que tiene un largo acuerdo para vestir al club verdiblanco. El objetivo es "trasladar la forma de sentir de la grada a la calle a través de una línea de moda casual que, de forma natural, busca integrarse en cualquier 'outfit' urbano, acercando de manera sutil algunos de los símbolos del Real Betis a públicos más jóvenes". Así lo aseguran desde la entidad, considerando que el Interestelar Sevilla será un trampolín hacia esa meta de conquistar nuevos públicos.

"Las colecciones apuestan por una estética contemporánea y versátil, con camisetas de distintos diseños y colores, pero manteniendo los guiños a la identidad del Club. La propuesta se completa con una selección de merchandising que incluye productos como bufandas y cuadernos de notas", recuerdan igualmente desde el Betis, remarcando que todos estos productos, además de poder adquirirse en el propio festival de música, están disponibles en la tienda online del Real Betis Balompié.