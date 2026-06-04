El bonito gesto del Betis con niños y niñas de Guinea Ecuatorial: "Gracias a la generosidad de la afición bética"

Más de 1.500 juguetes recogidos durante la tradicional lluvia de peluches celebrada en el Estadio La Cartuja ya han sido entregados en Malabo, donde la Fundación Real Betis Balompié desarrolla junto a Benjamín Zarandona un proyecto educativo y deportivo

La temporada 2025/2026 ha terminado desde hace semanas pero la actividad nunca se detiene dentro de la importante labor social que ejerce la Fundación Real Betis Balompié, cuyo último buen gesto ha ido a parar a los niños de Guinea Ecuatorial. El club verdiblanco ha anunciado en la tarde de este miércoles que los peluches recogidos en la última lluvia solidaria que tuvo lugar en el Estadio de La Cartuja han sido enviados a Malabo, la capital de este país africano y antigua colonia española.

El récord establecido en la Peluchada 2025 permite al Betis repartir más alegría que nunca

"Los peluches recogidos durante la última edición de la lluvia solidaria organizada por el Real Betis Balompié ya han llegado a Guinea Ecuatorial. Un total de 1.500 juguetes han sido enviados hasta Malabo para hacer felices a cientos de niños y niñas gracias a la solidaridad mostrada una vez más por la afición verdiblanca", ha destacado la entidad heliopolitana en un comunicado en el que comparte imágenes de los felices beneficiarios de este obsequio.

Evidentemente, se trata de sólo una pequeña parte de la recaudado. "Esta entrega forma parte del reparto de los 25.092 peluches recogidos el pasado mes de diciembre durante el encuentro disputado entre el Real Betis y el Getafe CF en el Estadio La Cartuja", explica la entidad, que recuerda igualmente que esta cifra de la primera peluchada en su hogar provisional mientras duran las obras del Benito Villamarín supuso un nuevo récord histórico en esta actividad que se ha convertido en todo un clásico navideño a lo largo de los últimos años.

El Betis presume de "compromiso social y generosidad en la afición bética"

"Se trata del récord absoluto desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2018 y permitió que miles de juguetes fueran distribuidos entre entidades sociales, asociaciones y proyectos solidarios de diferentes puntos de España y del extranjero", continua el escrito del Betis, que subraya que, en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, "los peluches han sido entregados a través del proyecto que la Fundación Real Betis Balompié desarrolla junto a Benjamín Zarandona en Malabo; una iniciativa que combina deporte, educación y valores para mejorar las oportunidades de los más jóvenes".

"La tradicional lluvia de peluches se ha convertido en una de las acciones solidarias más emblemáticas del calendario navideño verdiblanco. Gracias a la implicación de los más de 54.000 aficionados presentes en La Cartuja, miles de niños pueden disfrutar de un regalo y vivir momentos de ilusión que trascienden las fronteras. Con este envío a Guinea Ecuatorial, el Real Betis y su Fundación continúan extendiendo el alcance de una iniciativa que vuelve a demostrar el compromiso social y la generosidad de la afición bética", finaliza con orgullo la entidad de las Trece Barras.