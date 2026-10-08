Cristian Tello, 35 años, recuerda la "fiesta increíble" con Joaquín y cómo llegó al Betis: "Cuando era un niño iba a verlo contra el Barcelona"

El otrora extremo repasa su larga etapa en el Betis, desde cómo se fraguó su fichaje con la intervención de Serra hasta la culminación con la conquista de la Copa de Rey, con una fiesta posterior que "recordaremos siempre"

Cristian Tello, ya retirado a sus 35 años, militó cinco temporadas en el Benito Villamarín, de 2017 a 2022, y guarda maravillosos recuerdos de esta etapa que marcó su carrera con la culminación de la Copa del Rey ganada a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Ahora, el otrora extremo, en un repaso amplio de su carrera, recuerda con emoción su paso por el Betis, lo que significó para él y el sentimiento verdiblanco que lleva en su corazón,

Así, en primer lugar explicó cómo se gestó su fichaje y el vínculo que ya le unía con los verdiblancos antes de lucir su camiseta, especialmente por la influencia de su padre.

Vínculo especial con el Betis desde pequeño

"Desde bien pequeño, sobre todo por mi padre, el Betis era un equipo al que siempre íbamos a ver cuando venía a Barcelona. Siempre he tenido muchísimo cariño al club", reveló en el diario Sport Tello, que resaltó la intervención de Serra Ferrer para cerrar el fichaje.

"Cuando acabo mi etapa en la Fiorentina, sale la opción del Betis. Hablamos con Serra Ferrer, el que más confiaba en mí, y me presentan un proyecto muy bonito y atractivo. No nos lo pensamos y dimos el paso", explicó el de Sabadell, que ahora sabe de sobra que fue una decisión más que acertada por lo que vino después.

"Fue un paso muy bonito, firmar por el Betis y estar todos los años que he estado. Sobre todo, porque he podido ver de cerca ese crecimiento que ha tenido", apuntó Tello, que celebra el acelerón que ha pegado en los últimos años la entidad heliopolitana, que lo ha llevado a clasificarse para la Champions League.

La conquista de la Copa del Rey y la gran celebración

"En los últimos años, el Betis ha crecido a pasos agigantados y he tenido la oportunidad de verlo desde cerca. Este año, entrando en Champions, han culminado esos años de crecimiento", expresó el exfutbolista verdiblanco, que puso fin a su etapa como bético con el broche de oro de ganar la Copa.

"Fue un premio muy bonito: estar cinco años ahí y ganar una Copa del Rey, lo especial que es para el club", indicó el catalán, que reconoció que se festejó por todo lo alto, pero que no quiso dar muchos detalles de la gran fiesta con Joaquín como maestro de ceremonias.

"La verdad es que fue una fiesta increíble. Prácticamente estaba toda mi familia allí en Sevilla viendo la final. Es una fiesta que recordaremos siempre", indicó entere risas el exfutbolista.

Grandes números como bético

Tello estuvo cinco temporadas en el Betis y disputó un total de 7.915 minutos repartidos en 197 partidos, con un saldo nada desdeñable de 24 goles y 20 asistencias, siendo el Betis de largo en el club donde tuvo más protagonismo.