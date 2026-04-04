Cuando la Semana Santa y el Betis se unen en su lugar más mágico: "Es el corazón de los béticos"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder acercarse a uno de los lugares más icónicos de la Semana Santa de Sevilla, como es la Plaza de La Campana, más exactamente en la peña bética allí ubicada que muestra el escudo del Real Betis al mundo entero

Sevilla es una de esas ciudades que vibra y siente, como casi ninguna, la Semana Santa. Esta festividad en la capital de Andalucía es reconocida en el mundo entero, por el espectáculo visual que trae consigo y todos los sentimientos que despierta la misma. Muchos son los que esperan este mágico momento para poder ver a sus imágenes procesionar por los rincones más mágicos de la ciudad, y aprovechan para expresar sus deseos delante de ellas. A todo lo que significa esta festividad, hay que sumarle un importante aliciente, y ese es la singularidad que Sevilla tiene, que vive con pasión las cuestiones que más le atañen.

Sin lugar a dudas, una de ellas es el fútbol, con hasta dos equipos que hacen vibrar cada fin de semana a los aficionados. Es usual ver nexos de unión entre la Semana Santa y los dos equipos de la ciudad, estando el ejemplo más fidedigno en la misma Plaza de La Campana, en el corazón neurálgico de la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Cuando los pasos hacen la famosa 'revirá' para introducirse en la estrechez de la calle Sierpes, hay un escudo que se asoma en esas instantáneas, y ese es el del Real Betis. Todo ello es gracias a la Peña Bética 'Campeón 1935', situada en una de las azoteas de este lugar emblemático, teniendo ESTADIO Deportivo la oportunidad de poder hablar con ellos sobre la vivencia de una Semana Santa.

"El corazón de los béticos" situado en el lugar emblemático de la Semana Santa sevillana

Esperando a poder acceder al sitio donde se encuentra la peña, saliendo del lugar estaba Diego Llorente. Una imagen que muestra la importancia que este lugar tiene para todo el beticismo y para el gozo de las procesiones de esta semana mágica en la capital hispalense. "Es el corazón de los béticos. Está puesto ahí, en ese escudo y en el centro de la ciudad. Desde aquí, a los béticos del centro los ilumina y van navegando hacia el Villamarín (...) La cantidad de fotos, o cuando estamos aquí asomados algún que otro día, nos saludan y gritan: "Viva el Betis". Las fotos que ves hacia el cielo de Sevilla, iluminados el escudo. La verdad que es bonito", declaró Marcelo Zamora, presidente de la Peña Bética 'Campeón 1935'.

El origen de esta peña surge con Balbino de Bernardo y una historia muy vinculada con todos los presidentes de la entidad. "El edificio entero es de Balbino de Bernardo, que estuvo en la época de Lopera y es el socio número uno. Por aquí han pasado la mayoría de los presidentes del Real Betis Balompié, que han sido socios. Algunos se han saltado, pero la mayoría sí que han sido socios y es una peña que incluso tiene numerus clausus. El dato importante es que tienes que ser socio del Betis para poder pertenecer a la peña".

Muchos son los jugadores que aprovechan estas fechas para empaparse de la Semana Santa en este icónico balcón. Incluyendo al anteriormente mencionado, el Martes Santo también estuvo Adrián San Miguel disfrutando de su hermandad, la del Cerro del Águila. "Es una peña en la que intentamos transmitir valores, no solo futbolísticos. Es que esta entidad, al igual que la mayoría, debe de transmitir valores y esta no puede estar exenta de ellas. Los jugadores y la sociedad entera se tiene que implicar en ello".

José Luis Andújar, fiel reflejo de la unión entre la fe y el Betis

Asomados a ese balcón, mientras que el misterio de la Quinta Angustia ya se adentraba en La Campana, sorprendió escuchar al otro lado una de esas voces icónicas de la Semana Santa, como es la de José Luis Andújar. Aprovechando su prodigiosa voz, ya son varios los años donde le canta a las imágenes desde este balcón. Tras un breve descanso tras ese cante, pudo atender a ESTADIO Deportivo, todo esto en una semana muy especial para él. "El Domingo de Ramos le canté al Cristo del Amor. El Lunes Santo, al Museo. El Martes Santo, a Santa Cruz. Y, ahora, a La Quinta Angustia. Luego, le cantaré al Señor del Gran Poder que es nuestro. Ese es nuestro (...) Estamos muy ligados. De siempre. Eso es posiblemente lo más gordo que le debamos a Lopera", declaró sobre esta vinculación.

Sesenta años de socio del Real Betis y cuarenta asistiendo a esta peña bética. Casi nada. Toda una vida dedicada a las trece barras, teniendo la oportunidad de haber podido conocer a grandes figuras, como Luis del Sol, al que define como un amigo. "Vi el debut de Luis del Sol en el año 1954, en Badajoz. Pero, el domingo siguiente, ya debutó aquí con nosotros. Eso era un vendaval. Tan bueno que fue el primer fichaje gordo de la historia del Betis al Madrid y fue a petición de don Alfredo Di Stéfano. Cualquier cosa, después que le dijese a don Santiago Bernabéu que quería a ese jugador (...) Tenía una relación muy buena con él. Vivo en Mairena del Aljarafe y él en San Juan de Aznalfarache. Teníamos una relación cordial y jugábamos al dominó con Enrique Mateos en el club social donde vivo".

Joaquín Real, uno de los ejemplos de Betis en las buenas y en las malas

Esta visita arrojó muchas sorpresas, y una de ellas fue la de poder conversar con uno de esos ejemplos de beticismo, como es el socio número tres del Real Betis Balompié, Joaquín Real. Aparte de eso, también es uno de los hermanos más veteranos de la Hermandad de La Macarena, por lo que este Jueves Santo fue un día más que especial para él, ya que era la previa para una mágica 'Madrugá'. "He estado en la Macarena, me he venido para acá, y esta noche ya no salgo porque ya pesan mucho los años, 87 ya. Ya hay mucha bulla y es muy larga la carrera y los empujones... Pero vamos, aquí seguimos viendo esto. Y al Betis por supuesto (...) Imagínate, tener el número 3. Desde la Tercera División, conocí la Tercera División. Y todos los campos que ha tenido el Betis, todas las reformas, también las he conocido", respondió.

Sobre alguna petición que haya hecho en estos días, tiene claro que el Betis y lo divino no debe mezclarse. "A mí Virgen lo que le pido es salud. Salud para verla y salud para ver a mi Betis. Quiero ver la tribuna nueva y quiero llegar en el metro", finalizó.