Fornals, Abde, Antony... ¿Quién está siendo el mejor jugador del Real Betis en esta primera mitad? La afición responde

ESTADIO Deportivo quiso saber de primera mano el pensar de los aficionados verdiblanco acerca del primer tramo de la temporada del equipo, cuestionando sobre acerca del jugador que considerasen más destacado del mismo

A pesar de la derrota frente a FC Barcelona, el Real Betis se encuentra en un buen momento de forma, y no es que haya que basarse en sensaciones, ya que los resultados así lo muestran. Consiguiendo estar en los puestos altos de la clasificación en la competición doméstica, y con un momentáneo quinto puesto en la fase de liga de la Europa League, muchos son los motivos que hay en el beticismo para poder creer que el conjunto bético puede aspirar a grandes cotas en esta temporada. Todo esto no sería posible sin la actuación de ciertos jugadores que están destacando de forma sobresaliente en este inicio de temporada.

Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos querido preguntar a la afición verdiblanca su jugador elegido como el mejor de este comienzo de temporada. Para ese puesto, muchos son los candidatos posibles. Pablo Fornals, Amrabat, Abde... varias son las opciones y, a pesar de preguntar por un jugador en concreto, había varias voces discordantes.

Sin lugar a duda, el favorito era Pablo Fornals. El castellonense está cuajando un gran comienzo de temporada, lo que le ha servido para poder ser convocado por la Selección Española. "Pablo Fornals, sin duda. Convocado para la Selección Española por sus méritos. Es un jugador que siempre rinde en el campo, a mí me encanta", declaró una de las aficionadas encuestadas.

Varios fueron los que mostraron su satisfacción por el colectivo, con la actuación de Manuel Pellegrini al mando. "No me quedaría solo con uno, me quedaría con todo el conjunto. El Real Betis, con todas las jornadas que lleva, siempre ha tenido bajas. Sin embargo, ha estado dando la cara, con lo cual yo me quedaría con el conjunto completo. Sacar a alguien, quizá a Antony o Amrabat", respondió otro de los presentes en los aledaños. "Me está gustando mucho, en línea general, el Real Betis entero. Los centrales me están gustando mucho, Pablo Fornals, que está tremendo. Me gusta mucho el trabajo del Cucho, pero bueno, si me tengo que quedar con alguien, a lo mejor con Pablo Fornals o con la pareja de centrales", declaró otro aficionado en la misma línea que el anterior mostrado.

Por último, uno de los béticos presentes en La Cartuja quiso referirse a la defensa, llegando a decir que habían mejorado desde el pasado año. "Este año, está bien Abde, Bellerín, que está muy bien. Los defensas, Natan y Valentín Gómez, están muy bien los chavales. El año pasado estaban un poquito peor, y este año están mucho mejor", finalizó el último cuestionado.