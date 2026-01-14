El gesto viral de Isco con un bético: "Me has ayudado mucho cuando he estado jodido"

Isco ha tenido un detallazo con un aficionado con una discapacidad visual que asegura haberle ayudado mucho en los momentos más complicados de su lesión

Isco Alarcón ha demostrado en más de una ocasión que la clase que despliega sobre el terreno de juego también la extrapola a su vida diaria con gestos de humanidad que le convierten en un ídolo también más allá del verde.

Ya dejo muestras de su elegancia con el mensaje que le mandó a David Larrubia por 'X' después de que el futbolista del Málaga recibiera numerosas críticas por la entrada que lesionó al costasoleño en el último partido de pretemporada.

El emotivo mensaje de Isco a un hincha bético

Ahora ha trascendido otro gesto de Isco que se ha hecho viral a pesar de que la estrella verdiblanca, en plena recuperación de su segunda lesión de la temporada, no buscaba repercusión tanto en cuanto el mensaje lo mandó por vía privada a un aficionado.

Así, Isco le hizo llegar un emotivo mensaje a Juan Marino, un aficionado del Betis con una severa discapacidad visual que no se pierde ningún partido de los verdiblancos acompañado de un amigo que le narra lo que ocurre sobre el césped.

El centrocampista lo conoció hace dos años en el Benito Villamarín y ahora que el hincha atraviesa por un mal momento Isco ha querido darle ánimos con un texto que Marino ha hecho público para destacar el carácter humano del astro heliopolitano.

"Crack, te conocí hace un par de años en el Benito Villamarín después de un partido y sabía quién eras porque había visto muchos vídeos tuyos. Y nada, solo quería decirte ahora que estás de bajón que no te rindas, que eres un ejemplo y que tu manera de afrontar las adversidades me ha ayudado mucho en este tiempo que he estado jodido", señaló Isco en un mensaje en el que se ofreció a ayudarle en lo que fuera necesario: "Así que te mando un abrazo y si te puedo alegrar de alguna manera, con una camiseta o algo que te haga mucha ilusión, me dices, ¿vale? Un abrazo fuerte".

La respuesta del aficionado a Isco Alarcón

El aficionado le ha respondido con un vídeo en el que le agradece emocionado el detalle completamente desinteresado de Isco Alarcón, que le ha llenado de ilusión y que le ayuda a seguir a adelante y no rendirse nunca. Una respuesta que terminó con un significativo "Te quiero".

Esta publicación de Juan Marino ha tenido un sinfín de comentarios que coinciden en destacar la humanidad, cercanía y sencillez, lo que engrandece aún más su figura mientras trabaja para recuperarse lo antes posible del golpe sufrido con Amrabat ante el Utrecht.