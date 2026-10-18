El gol anulado a Lo Celso aumenta la distancia sideral entre Sevilla y Betis en las resoluciones del VAR con un claro 'ganador'

La intervención del videoarbitraje en el tanto del argentino inclina aún más la balanza entre Sevilla y Betis en la influencia del VAR, con saldo muy positivo para el Sevilla y números rojos para el Betis

La herramienta de videoarbitraje, VAR, irrumpió en LaLiga en agosto de 2018 para quedarse y provocar un cambio radical en el fútbol al introducir el rearbitraje de las jugadas que generen dudas con el apoyo de medios tecnológicos.

Desde aquel momento, un sinfín decisiones arbitrales han sido corregidas o corroboradas por medio del aviso del asistente de la sala VOR y la revisión por parte del colegiado de a acción en la pantalla. Una herramienta muy útil que, sin embargo, no ha logrado frenar ni mucho menos las polémicas y las reacciones por la determinación del colegiado y de sus ayudantes del VAR, con interpretaciones diferentes de las mismas imágenes.

Lógicamente, desde su creación, el VAR no ha influido igual a todos los equipos, porque hay casos en los que la intervención del videoarbitraje ha fallado más veces a favor que en contra, lo que también se puede interpretar como que, sin su existencia, habrían sido más perjudicados por las decisiones en vivo de los árbitros. Otros, en cambio, han visto como el VAR ha ido más veces en contra de sus intereses.

Diferencia abismal entre el Sevilla y el Betis

En este sentido, en este apartado existe una diferencia abismal, puramente matemática, entre los dos clubes hispalenses, a los que la llegada del VAR ha afectado de forma muy distinta.

De este modo, como recoge Fran Martínez, en su cuenta @LaLigaenDirecto, el partido del pasado sábado entre el Betis y el Barcelona en La Cartuja aumenta el saldo negativo de los verdiblancos con esta herramienta después de que De Burgos Bengoetxea anulara el gol de Lo Celso tras revisar la jugada en la pantalla y considerar como clave la mano de Cucho en una acción previa.

Saldo negativo para el Betis y muy positivo para el Sevilla

Así las cosas, el VAR ha intervenido en un total de 114 jugadas con el Betis como protagonista y a los heliopolitanos le sabe a deber, pues presenta un balance negativo de -4 tanto en cuanto la herramienta ha resuelto a su favor en 55 ocasiones, pero en 59 la decisión final ha perjudicado a sus intereses.

Con el Sevilla, en cambio, ocurre todo lo contrario, hasta el punto de que se erige en el equipo de LaLiga que en más ocasiones el VAR ha corregido o corroborado una decisión a su favor, con un balance positivo que alcanza el +19, por lo que la diferencia con el Betis alcanza las 23 acciones de diferencia, lo que es un dato puramente estadístico sin ningún tipo de lectura subjetiva.

Por detrás de los nervionenses está el Levante, con +16, el Girona (+15), el Barça, con +10 después de la anulación del gol de Lo Celso, y Atletico, Athletic y Osasuna, todos con un saldo favorable de nueve.