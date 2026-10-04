José Juan Romero siempre la duda sobre la suspensión del Betis - Ceuta solidario: "No hemos tenido nada que ver y prefiero no opinar"

El ex entrenador del filial verdiblanco y actual responsable del conjunto caballa entiende que "era una cosa importante para el club, para la ciudad, para todo", dejando claro que "la cercanía o no cercanía del calendario no ha influido", en alusión a su cita liguera de este domingo en Castalia

"El AD Ceuta FC no ha tenido nada que ver con la suspensión, con lo cual la cercanía o no cercanía del calendario (los norteafricanos jugaban este domingo en Castellón su partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion) no ha influido. Nos habría gustado, sí. Creo que era una cosa importante para el club, para la ciudad, para todos. Pero no tengo mucha información acerca de todo lo que haya podido ocurrir y, cuando no tengo la información, prefiero no opinar". José Juan Romero sembraba así la duda este sábado sobre las razones reales del aplazamiento del aplaudido amistoso solidario ante el Real Betis, previsto para el pasado jueves en el Estadio de La Cartuja.

Apenas 24 horas antes de que arrancase la contienda y tras, incluso, ofrecer una lista de convocados el propio Manuel Pellegrini, se conocía la anulación del encuentro, que pilló a autoridades e instituciones caballas descolocadas y las dejó con la resignación de perder viajes y reservas a la capital hispalense, cuyo dinero ya no podían recuperar con tan poca antelación. Enseguida, un comunicado oficial conjunto no aclaraba del todo las razones de la decisión, aunque desde la entidad verdiblanca se filtraba que la intención era retomar el asunto con una visita la ciudad autónoma del primer equipo heliopolitano cuando las circunstancias lo permitan, mientras sigue la crisis migratorio con el desalojo de la Policía del asentamiento de migrantes en la zona de El Trampolín.

"Ambos clubes han tomado esta decisión con el objetivo de reforzar el carácter social y solidario con el que nació esta iniciativa. Por ello, estudiarán la celebración del encuentro en una nueva fecha y en unas condiciones que permitan acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico", rezaba la nota pública. En principio, no será en el próximo parón de selecciones, fijado entre el 9 y el 17 de noviembre, por lo que los escenarios van desde las Navidades hasta la siguiente pretemporada, ya con todo más calmado en Ceuta, aunque se perderá el efecto de la inmediatez.

Desde la escasa respuesta del público a presiones políticas

Los rumores sobre las razones reales para la suspensión inesperada del amistoso solidario entre el Real Betis y la AD Ceuta FC en el Estadio de La Cartuja son diversos, aunque ninguno ha podido ser confirmado ni verificado. Especialmente la leyenda urbana que se generó en las horas posteriores acerca de supuestas presiones políticas, ya que sí tenía cierto sentido que no se disputara en la ciudad autónoma el España-México sub 20 por razones de seguridad, pero la cita del día posterior era en Sevilla, si bien también hubo objeciones al principio.

El hecho de que solamente se hubieran vendido 8.000 entradas habrá influido, aunque jugar en el Alfonso Murube, con unas 6.500 plazas, generaría menos taquilla a no ser que se instalaran gradas supletorias o se subieran los precios. Todos estos detalles se estudiarán en las próximas fechas, aunque las palabras de José Juan Romero, técnico del conjunto norteafricano y bético confeso (además, con mucha relación con directivos y empleados verdiblancos de su etapa en el filial), siembran la duda razonable al respecto.