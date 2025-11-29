Manuel Pellegrini, ilusionado, admite que aún le quedan muchos sueños por cumplir: "Parto de cero"

Tras la renovación del técnico chileno, Manuel Pellegrini ha querido hacer referencia a todos aquellos objetivos que aún le quedan por cumplir, siendo también cuestionado por la ya "famosa" ambición y sobre una futura renovación

Manuel Pellegrini es uno de los artífices del crecimiento del Real Betis estos últimos años. Título de Copa del Rey, final de la Conference League... el rendimiento del "Ingeniero" es más que contrastado, algo que ha hecho elevar a la entidad a un siguiente nivel, con la posibilidad de poder acceder a los puntos de Liga de Campeones como un sueño cada vez menos imposible. Tanto plantilla como afición, tienen claro que todo esto tiene un nombre en esa sala de maquinaria, y es casi obligatorio que este no se vaya para evitar acabar con esa sinergia creada.

Tras varios meses de incógnita, con la aparición de la Selección Chilena como posible destino, finalmente se ha podido concretar la noticia que todos los béticos estaban esperando, como era la renovación hasta el año 2027. Antes del derbi sevillano, la entidad verdiblanca quiso hacer ese golpe de efecto, más si cabe con las lesiones de Isco y Amrabat que amargaron la previa de este encuentro.

Antes del encuentro frente al Sevilla FC, Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación, siendo cuestionado sobre esa renovación y los sueños que aún le quedan por cumplir. "Muchísimos. Soy una persona que todos esos sueños que usted dice me gusta hacerlo realidad, y esa realidad se hace con trabajo, se hace con ambición. Por más que uno lleve muchos años en esta carrera, ya vamos a jugar a lo mejor una carrera bastante prolongada y con buenos logros. El partido siguiente va a ser muy importante, mucho más ahora que tenemos el derbi y, después del derbi, seguiremos buscando llevar al Betis lo más alto posible en cada una de las competiciones. Así que parto de cero y eso es lo que quizás me ha permitido esa exigencia prolongar una carrera", declaró el míster sobre esta cuestión.

También le preguntaron sobre si esta renovación sería la última que firmase con el Real Betis, dejando claro que aún queda mucho. "Es muy difícil alinear el futuro, hay que ir paso a paso, semana tras semana. Ahora tenemos que ganar al Sevilla FC este domingo, después terminar esta temporada y ya veremos la otra. Es muy difícil saber lo que uno va a pasar en el futuro", respondió Pellegrini. "Toda esa ambición, toda esa exigencia que hemos tratado de implantar, tampoco puede ir con una frustración cuando la realidad indica que quizás hay equipos superiores. Salimos, como digo siempre, a intentar superarlos, a intentar seguir escalando en cada una de las competiciones que estamos", finalizó el técnico.