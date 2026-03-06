Un viejo conocido (y puede que Iniesta), nuevo(s) 'jefe(s)' de Abde y Amrabat

El campeón del Mundo aún no ha llegado a un acuerdo para ser director deportivo de la subcampeona de la Copa de África, que sí ha oficializado ya el relevo en su banquillo: Ouahbi por Regragui

Mohamed Ouahbi, responsable desde hace justo cuatro años del combinado sub 20, se ha convertido ya oficialmente en nuevo seleccionador absoluto de Marruecos, una vez la FRMF daba por terminada la etapa al frente de 'Los Leones del Atlas' de Walid Regragui. Perder la final de la Copa de África organizada recientemente por el gigante del Magreb y algunas decisiones técnicas muy censuradas en clave nacional han terminado de forma prematura con la etapa del de Corbeil-Essonnes, activándose la promoción interna.

Formado en la cantera del Anderlecht por su ascendencia belga, Ouahbi se hace cargo del combinado rojiverde para preparar a contrarreloj el Mundial de 2026, con Marruecos encuadrada en el Grupo C junto con una de las favoritas, Brasil, así como con Escocia y Haití. De forma paralela, la Fédération Royale Marocaine de Football negocia con Andrés Iniesta para que se convierta en su nuevo director deportivo, si bien, pese a que había trascendido un comunicado al respecto, desde el entorno del manchego niegan por ahora un acuerdo.

Ouahbi y puede que el de Fuentealbilla, por ende, serían los nuevos 'jefes' de Sofyan Amrabat y Abdessamad Ezzalzouli. Ninguno de ellos, pese a conocer de sobra al primero, lo han tenido como entrenador, ya que el extremo, el que tiene más reciente su paso por las inferiores de la selección norteafricana, fue dirigido por Tarik Sektioui, Issame Charaï y João Aroso, al tiempo que el pivote se puso a las órdenes de Mark Wotte y Abdellah El Idrissi, aunque hace casi una década que juega con los mayores.

La "sorpresa" que anuncia Amrabat para verano y las complicaciones en clave bética

Aunque Sofyan Amrabat hablaba esta semana de que "todavía hay mucho que jugar y muchas cosas buenas están por venir", abogando en los medios oficiales del Real Betis por quedarse "juntos" y hacer "una fantástica temporada" en pos de "una gran sorpresa al final", lo que algunos han identificado con su permanencia en Heliópolis, no hay una decisión tomada aún al respecto. De momento, Manu Fajardo aclaraba recientemente que el de Huizen no tiene nada firmado con el Villarreal CF, aunque tampoco con los verdiblancos.

La idea sería solicitar al Fenerbahçe un nuevo préstamo, aunque fuera asumiendo más del 25% actual de su salario, aunque los turcos, con los que el pivote tiene contrato hasta 2028, tratarán de hacer caja, recuperando los 12 millones de euros invertidos en su contratación o, con un poco de suerte, algo más ante el interés saudí. Todo se verá en unos meses, intentando los heliopolitanos que el futbolista haga presión por quedarse, aunque entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se jugará otra AFCON, por lo que volverá a haber desbandada a mitad de curso.