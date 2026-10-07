Yanis Senhadji se reinventa del todo: de promesa bética a olvidado, de campeón con España a marcar Argelia

El delantero de San Feliu de Llobregat rescindió este verano para marcharse al Jaén tras encadenar cesiones infructuosas y lesiones inoportunas, al tiempo que trata de reflotar con tan sólo 21 años una carrera internacional que parecía encaminada a escalar desde la 'Rojita'

Llegó a la cantera del Real Betis en el verano de 2021 procedente del Sant Andreu y, desde el principio, demostró su olfato goleador. Cesión incluida, como de costumbre en Los Bermejales, al Calavera CF en su primera etapa como juvenil en verdiblanco, Yanis Senhadji marcó nueve goles en Liga Nacional Juvenil, once ya en el División de Honor Juvenil albinegro y 18 dianas más cinco asistencias en 38 partidos para recordar de la 23/24, con promoción labrada a pulso al Betis Deportivo y ofertas de clubes importantes de Segunda división para que no renovara e iniciara pronto su etapa en la elite.

A principios de 2024, el de San Feliu de Llobregat, sin embargo, aceptó la propuesta heliopolitana y firmó hasta 2028 con la promesa de que, si no entraba en los planes de Manuel Pellegrini, se marcharía cedido al CD Tenerife, el que más había apretado para hacerle hueco en su plantel profesional. Ahí, incomprensiblemente, se apagó la estela del hispano-argelino, que colgó la llamada de la sub 20 del país natal de sus padres para decantarse por la 'Rojita' y proclamarse, junto con sus entonces compañeros Assane Diao y Jesús Rodríguez, campeón de Europa sub 19 en tierras inglesas.

Nada hacia presagiar su caída a los infiernos, que comenzó con la falta de confianza en sus cualidades de los técnicos de un CD Tenerife que terminaría descendiendo a Primera RFEF y terminó con sus huesos en el Hércules CF, donde una inoportuna lesión de menisco acabó de fastidiarle por completo la campaña 24/25. De vuelta al filial bético, su pasado ejercicio fue para olvidar, con apenas 110 minutos, repartidos en los tramos finales de 12 encuentros. Su potencia, su pegada, lo mucho que apuntaba... y pareció olvidársele todo, seguramente presa de la desconfianza. Tanto que este último verano rescindió los dos años de contrato que le quedaban para resetearse en el Real Jaén.

Un gol casi dos años y medio después para Yanis

Lógicamente, su ostracismo forzó su salida de los planes de los seleccionadores nacionales de categorías inferiores y, dentro de su giro de 180 grados, en este parón de selecciones ha debutado (con gol incluido, que no celebraba desde mayo de 2024) con la selección argelina sub 23. De esta forma, Yanis Senhadji abría el marcador en un amistoso ante Sudáfrica que terminaría con 1-1 y buenas sensaciones en su caso. Por condiciones y juventud (los que cumpla el próximo enero de 2027 serán 22 años), tiene tiempo para reorientar su trayectoria. En Primera RFEF solamente acumula 19 minutos en la capital del Santo Reino, pero está decidido a que su nombre vuelva a sonar.