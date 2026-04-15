Anthony Gordon, el gran deseo de Kompany, cuesta 80 ‘kilos’

El Bayern de Múnich prepara su próximo golpe en el mercado con Anthony Gordon como gran objetivo para reforzar su ataque.

El Bayern se lanza a por la estrella del NewcastleImago

El Bayern de Múnich, inmerso todavía en una exigente eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con una idea clara: reforzar el ataque. En ese contexto aparece el nombre de Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, como una de las grandes prioridades del club bávaro para el verano.

El técnico Vincent Kompany considera que el internacional inglés encaja perfectamente en su propuesta de juego: velocidad, desborde y verticalidad. Su perfil serviría, además, para aumentar la competencia interna en un frente ofensivo donde ya destaca Luis Díaz.

Interés creciente y primeros contactos informales

Según información adelantada por el periodista Florian Plettenberg, el interés del Bayern no es nuevo, aunque por ahora no existen negociaciones formales. Aun así, el club alemán ya habría trasladado su intención al entorno del futbolista para conocer su predisposición a un posible cambio de aires.

En el Newcastle United, Gordon es considerado una pieza fundamental para el proyecto de Eddie Howe, por lo que su salida no es sencilla. Sin embargo, el salto a un club con aspiraciones permanentes a ganar la Champions League supone un argumento de peso para el jugador.

Un traspaso de alto coste y difícil negociación

El posible fichaje no sería económico. Las estimaciones sitúan la operación en torno a los 80 millones de euros, aunque el Newcastle no tiene intención de facilitar su salida. Gordon, con contrato hasta 2030, se ha consolidado como uno de los líderes del equipo inglés tras su llegada desde el Everton.

El club de las “urracas” no contempla desprenderse de su estrella por una cifra baja, y cualquier movimiento obligaría al Bayern a presentar una oferta muy elevada desde el inicio de las conversaciones.

Rendimiento y crecimiento en la élite

En la presente temporada, Gordon ha disputado la mayoría de encuentros de la Premier League, destacando por su regularidad y capacidad de influencia en el juego ofensivo. Aunque sus cifras goleadoras no son elevadas, su impacto se refleja en la generación de ocasiones, presión alta y precisión en el pase.

En la Champions League, su aportación también ha sido relevante, mostrando una faceta más decisiva en ataque en comparación con la liga doméstica.

Competencia directa con Luis Díaz en el Bayern

En caso de concretarse su llegada, Gordon competiría directamente con Luis Díaz, quien ha brillado en su primera campaña en Alemania con cifras destacadas de goles y asistencias. La idea de Kompany es disponer de múltiples perfiles ofensivos para un equipo más dinámico y vertical.

Ambos jugadores podrían incluso coexistir en un sistema flexible, aunque lo más probable es una lucha directa por minutos en banda izquierda.

Un mercado abierto y una decisión clave

El Bayern sigue valorando opciones, pero Gordon aparece como una de las piezas más atractivas del mercado. Su juventud, proyección y capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos lo convierten en un objetivo estratégico.

El Newcastle, mientras tanto, se mantiene firme: no quiere perder a uno de sus futbolistas más importantes. El próximo verano se presenta como un escenario de negociación compleja, donde el poder económico del Bayern será puesto a prueba.