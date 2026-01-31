Así queda la clasificación de la Bundesliga, tras el triunfo del Bayer Leverkusen y el empate del Bayern de Múnich en la jornada 20 de la liga alemana

La jornada 20 de la Bundesliga dejó tropiezos inesperados como el empate del Bayern y la clasificación cada vez más apretada en la pelea por Europa y la permanencia.

La Bundesliga vivió una jornada 20 cargada de sobresaltos, con resultados que agitan tanto la lucha por los puestos de Champions League como la pelea por la permanencia. Equipos llamados a dominar la zona alta volvieron a dejar dudas, mientras otros aprovecharon la ocasión para dar un paso al frente en la clasificación.

El Leipzig vuelve a fallar y compromete su cuarta plaza

El RB Leipzig firmó otro tropiezo preocupante frente a un rival de la zona baja. Tras empatar la semana anterior ante el St. Pauli, penúltimo clasificado, el conjunto sajón cayó esta vez en casa por 1-2 ante el Mainz, un equipo situado en posiciones de playoff por la salvación.

El Leipzig se adelantó antes del descanso gracias a Conrad Harder, pero el Mainz reaccionó con carácter. Un penalti transformado por Nadiem Amiri en el tiempo añadido de la primera parte devolvió la igualdad al marcador, y ya en la reanudación Silas culminó la remontada. Esta derrota deja al Leipzig en una situación delicada, ya que podría perder el cuarto puesto si el Stuttgart suma puntos, quedando fuera de la zona Champions.

El Hoffenheim no frena y alcanza al Dortmund

Una de las notas más positivas de la jornada la protagonizó el Hoffenheim, que sigue firmando una temporada histórica. Su victoria por 3-1 ante el Union Berlín le permite alcanzar los 42 puntos, igualando la mejor puntuación del club a estas alturas en la Bundesliga.

El encuentro quedó prácticamente resuelto en apenas cinco minutos. Andrej Kramaric lideró el triunfo con un doblete justo antes del descanso, mientras que un autogol de Diogo Leite al inicio de la segunda parte terminó de sentenciar el choque. El tanto de Rani Khedira solo sirvió para maquillar el resultado. Con este triunfo, el Hoffenheim iguala al Borussia Dortmund en la clasificación y mete presión a los equipos de la zona noble.

El Eintracht se hunde y espera un cambio urgente

El Eintracht Frankfurt atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. La derrota por 1-3 ante el Bayer Leverkusen en casa agrava una crisis que ha desembocado en la llegada de Albert Riera, aunque el técnico español no asumirá el cargo hasta el inicio de la próxima semana.

El Leverkusen golpeó primero con un tanto del brasileño Arthur, tras una brillante acción previa de Alejandro Grimaldo, que firmó una asistencia de gran calidad. Poco después, Malik Tillman amplió la ventaja, confirmando su gran momento de forma. Aunque Robin Koch recortó distancias tras el descanso, la expulsión de Ellyes Skhiri dejó al Eintracht sin opciones. Ya en el añadido, Aleix García sentenció al contragolpe.

El conjunto de Frankfurt acumula cuatro derrotas consecutivas, ocho partidos sin ganar y una preocupante fragilidad defensiva que explica su caída hasta la octava posición.

El Bayern cede terreno en Hamburgo

La jornada también dejó una sorpresa en el duelo entre el Bayern Múnich y el Hamburgo. El gigante bávaro no pasó del empate en un partido más exigente de lo esperado. Fábio Vieira, desde el punto de penalti, adelantó al conjunto local, pero el Bayern reaccionó con goles de Harry Kane y Luis Díaz.

Cuando parecía que los muniqueses se llevarían la victoria, Luka Vuskovic apareció para firmar el empate definitivo, dejando al Bayern con sabor amargo en su lucha por mantener su dominio en la competición.

Así queda la clasificación de la Bundesliga tras la jornada 20