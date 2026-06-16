Sergio Francisco, exentrenador de la Real Sociedad, vuelve a los banquillos para dirigir al Burgos

Sergio Francisco vuelve a escena medio año después de su destitución en la Real Sociedad. El técnico irundarra afronta el reto de liderar al Burgos en LaLiga Hypermotion, con un contrato de una temporada y el sueño de poder llevar al equipo a Primera División

Sergio Francisco volverá a sentarse en un banquillo medio año después. El técnico vasco fue despedido de la Real Sociedad en el pasado mes de diciembre por la mala racha de resultados, pero el fútbol le ha vuelto a dar una oportunidad. En este sentido, ha sido el Burgos el que ha llamado a su puerta firmándole un contrato de una temporada, con opción a una más, por lo que afronta el reto del equipo que milita en Segunda División.

Sergio Francisco, con decisiones importantes que tomar a su llegada al Burgos

El Burgos, que por su parte decidió no renovar a Luis Miguel Ramis al término de esta temporada, ha dejado claro que el segundo posible año de Sergio Francisco en el club se decidirá "en función de la consecución de objetivos". Uno de ellos será aspirar al ascenso a Primera División, ya que esta temporada el equipo se ha quedado igualado a puntos con el Castellón, pero la diferencia de goles benefició al conjunto de Pablo Hernández.

Sergio Francisco deberá sentarse con la dirección deportiva y decidir el futuro de jugadores que acaban contrato en junio. El Burgos podría acudir al mercado de fichajes en busca en refuerzos que satisfagan las necesidades del extécnico de la Real Sociedad. De esta manera, los futbolistas que quedarían libre en julio son Iñigo Córdoba, Florian Miguel, Mario González, Miguel Atienza, Oier, Morante, Jesús Ruiz, Sergio González y Aitor Buñuel.

Sergio Francisco, del sueño en la Real Sociedad a la oportunidad en LaLiga Hypermotion

Además, Sergio Francisco, que habló de su salida de la Real Sociedad, encara su primera experiencia en LaLiga Hypermotion, tras haber pasado anteriormente por los banquillos de Real Unión, tanto como técnico asistente como principal. Tras ello, el entrenador de Irun dio el salto a la Real Sociedad, empezando por las categorías inferiores en el C, hasta pasar por el B y por el primer equipo, cuando fue elegido para la 2025/2026.

En este sentido, Sergio Francisco no tuvo la mejor de sus experiencias en el primer equipo de la Real Sociedad, dónde estuvo al frente del conjunto vasco en 18 partidos, 16 de LaLiga EA Sports y dos de la Copa del Rey. De esta manera, el técnico firmó tan solo dieciséis puntos en el campeonato doméstico, registrando cuatro victorias, cuatro empates y hasta ocho derrotas, por lo que desde la dirección deportiva decidieron destituirlo.

El comunicado oficial del Burgos anunciando el fichaje de Sergio Francisco

El Burgos Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Sergio Francisco Ramos para que se convierta en nuevo entrenador del primer equipo blanquinegro. El técnico firma por la entidad burgalesista para la temporada 2026/27, con opción a una campaña más en función de la consecución de objetivos.

Nacido en Irún el 19 de marzo de 1979, Sergio Francisco llega a El Plantío tras desarrollar una sólida trayectoria en los banquillos, especialmente vinculada a la estructura deportiva de la Real Sociedad, club del que también formó parte en su etapa como futbolista.

Su carrera como entrenador comenzó en el Real Unión, donde fue segundo entrenador de Imanol Idiakez en la temporada 2012/13, antes de asumir la dirección del primer equipo irundarra en la campaña 2013/14. Posteriormente, se incorporó a la estructura de Zubieta, donde fue creciendo de manera progresiva dentro del club txuri-urdin.

Desde la temporada 2017/18 asumió la dirección de la Real Sociedad C, equipo al que lideró durante cinco campañas y con el que logró el ascenso a Segunda RFEF. En 2022, dio el salto al Sanse. Sergio Francisco comandó el filial de la Real durante tres temporadas en Primera Federación, siendo parte importante del recorrido que culminó con el ascenso del equipo a Segunda División el año pasado.

El técnico irundarra fue promocionado al primer equipo de la Real Sociedad en la temporada 2025/26. Dirigió 16 partidos en Primera División y completó un recorrido construido desde la base hasta la élite dentro de la estructura realista.

Sergio Francisco es un entrenador asociado a una idea de juego basada en el protagonismo con balón, el juego posicional, la salida desde atrás y la intención de atacar de manera conjunta y ordenada. Su perfil combina metodología, experiencia en el desarrollo de talento joven y conocimiento del fútbol profesional.

El Burgos CF da la bienvenida a Sergio Francisco y le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa al frente del banquillo blanquinegro.