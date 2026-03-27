Bombazo: Lucas Pérez, a un paso de volver al Cádiz

El Cádiz CF está a punto de cerrar un fichaje bomba con el regreso de Lucas Pérez que puede cambiar su rumbo esta temporada

El futuro de Lucas Pérez parece estar cada vez más definido. El delantero gallego está a un paso de convertirse nuevamente en jugador del Cádiz CF, en una operación que podría cerrarse de forma oficial en los próximos días. Las negociaciones están muy avanzadas y todo apunta a que el atacante volverá a vestir la camiseta amarilla.

Un regreso marcado por un pasado intenso

La posible vuelta del delantero no es indiferente para la afición cadista. Su anterior salida del club dejó huella, especialmente por la forma en que se produjo. En 2022, el futbolista protagonizó un episodio muy comentado al solicitar personalmente su salida para regresar al Deportivo de La Coruña, el equipo de su vida. Aquella decisión no fue bien entendida por parte de algunos seguidores, aunque el jugador siempre defendió su deseo de ayudar a su club de origen.

Durante su etapa en el conjunto gallego, Lucas Pérez se convirtió en una figura clave. Fue determinante en el ascenso del equipo al fútbol profesional, anotando un gol decisivo ante el FC Barcelona B en el estadio de Riazor. Su impacto fue inmediato y consolidó su estatus como referente.

Trayectoria reciente y búsqueda de estabilidad

Tras su salida del Deportivo, el delantero puso rumbo al PSV Eindhoven. Sin embargo, su paso por el conjunto neerlandés no fue sencillo, ya que tuvo que interrumpir su actividad por problemas de salud que marcaron su estancia en el equipo. Desde entonces, el jugador ha estado valorando diferentes opciones para continuar su carrera.

En los últimos meses, incluso llegó a entrenarse con el CD Leganés mientras analizaba propuestas. Aunque ha recibido varias ofertas, la posibilidad de regresar a Cádiz ha sido la que más le ha convencido tanto en el plano profesional como personal.

Refuerzo para un Cádiz necesitado de gol

El equipo andaluz, actualmente dirigido por Sergio González, busca reforzar su ataque en un momento delicado de la temporada. Situado en la zona baja de la clasificación, el Cádiz necesita sumar puntos y mejorar su rendimiento ofensivo para alejarse de los puestos de peligro.

La llegada de un jugador experimentado como Lucas Pérez supondría un impulso importante. Su conocimiento del club y su capacidad goleadora podrían ser claves en este tramo decisivo del campeonato.

Un reencuentro cargado de emoción

El calendario añade un ingrediente especial a esta historia. En mayo está previsto un enfrentamiento entre el Cádiz y el Deportivo, lo que podría significar el regreso del delantero a Riazor como visitante. Un escenario cargado de simbolismo que no pasará desapercibido para nadie.

A pesar de que su salida del conjunto gallego no terminó de la mejor manera, su legado deportivo sigue siendo reconocido. Ahora, el posible fichaje por el Cádiz abre un nuevo capítulo en la carrera del atacante, que busca volver a sentirse protagonista sobre el césped.