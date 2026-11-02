Aldrine Kibet llama a la puerta: "Es un jugador dinámico, veloz y con mucho talento"

El keniano está en un excelente momento de forma y ya suma 3 goles y 1 asistencia en lo que va de temporada en Segunda división. El atacante ha recibido los elogios de Fredi Álvarez, su entrenador en el Celta Fortuna, que tiene muchas esperanzas depositadas en él

Aldrine Kibet está siendo una de la sensaciones del Celta Fortuna en lo que va de temporada en la Segunda división. El atacante, de sólo 19 años, está creciendo con el paso de los partidos y ya suma 3 goles y 1 asistencia en los 10 encuentros que ha disputado hasta el momento. El keniano ha recibido los elogios de su entrenador Fredi Álvarez el cual ve a su futbolista como mucho futuro por delante.

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, alabó a Aldrine Kibet después de la actuación que tuvo el atacante en el partido contra el Córdoba CF. "Está marcando goles y el que consiguió en Gijón le vino muy bien para ganar confianza. Es un jugador dinámico, veloz y con mucho talento, que nos va a dar muchísimas alegrías. Estoy especialmente contento con su crecimiento. Lleva prácticamente un año aquí y estamos viendo cómo se está convirtiendo en un jugador importante para nosotros".

Aldrine Kibet está yendo a más y no sería extraño que en un futuro no muy lejano Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo del club gallego, termine contando con él para algún partido de Primera división o incluso de la Copa del Rey.

El Celta Fortuna, pendiente de Pablo Gavían y Óscar Marcos

Fredi Álvarez, tras el partido contra el Córdoba CF, habló también de otros temas, siendo los más relevantes los estados físicos de Pablo Gavián y Óscar Marcos. "Pablo Gavián tiene un golpe. Mañana le harán una exploración para conocer el alcance y veremos si podemos contar con él para el próximo partido en Burgos. Óscar Marcos sufrió una pequeña luxación de rótula. No es la primera vez que le sucede, pero valoramos con los médicos que podía continuar. Aguantó en caliente y ahora veremos cómo evoluciona en los próximos días".

También tuvo palabras sobre la evolución de Stefan Bajcetic. "Somos conscientes de que es un jugador importante para nosotros y para el Celta. Sabemos de dónde viene y tenemos que actuar con mucha cautela. Lleva muchísimo tiempo sin competir y la Segunda división es muy exigente físicamente. Tenemos que darle los minutos adecuados para que vaya recuperando poco a poco su mejor versión. Hay que darle tiempo y pronto veremos al mejor Stefan".

Fredi Álvarez analiza el empate del Celta Fortuna contra el Córdoba CF

El entrenador del Celta Fortuna analizó el partido contra el Córdoba CF que acabó con empate a dos goles. "El Córdoba juega muy bien, es el equipo que más remata de la categoría y creo que mientras estuvieron con once fuimos mejores que ellos. Luego el partido cambia con su primera expulsión. A partir de ahí, llevamos la iniciativa y tuvimos nuestro momento con el 2-1. Ahí dejamos con vida al Córdoba y en un error grave en una defensa del juego directo y de la profundidad, que es algo que nos está penalizando, nos hicieron el empate".

Fredi Álvarez señaló en qué tiene que mejorar el Celta Fortuna. "Nos faltó calma, sobre todo en los últimos minutos. Hicimos muchísimas conducciones en lugar de circular el balón con pases, moverlos de un lado a otro y generar ataques más largos. No fuimos capaces de hundir al rival ni de generar superioridades por fuera. Son aspectos que tenemos que mejorar y que nos servirán para aprender y ganar madurez".