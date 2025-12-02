El adiós de Guaita y la llegada de Radu al Celta de Vigo según Marco Garcés: "Necesitábamos un portero que nos salvara más"

Como adelantó ESTADIO Deportivo en febrero, el Celta buscaba un refuerzo para la portería al considerar que Guaita, por edad y rendimiento, no suplía las necesidades que Giráldez tenía bajo los palos. Ahora, Marco Garcés, director deportivo del cuadro gallego, confirma que fue este el hecho por el que el club se decantó por no renovar el contrato de Guaita y lanzarse por el traspaso de Radu

El Celta de Vigo ha protagonizado en este mercado de fichajes uno de los aciertos del verano. A pesar de su fallo ante el Espanyol, que le costó la derrota al cuadro celeste, Ionut Radu está siendo uno de los nombres más destacados de LaLiga por sus grandes actuaciones bajo los palos de Balaídos. El meta rumano, que llegaba procedente del Venecia, se ha ganado desde el minuto 1 la confianza de Claudio Giráldez que ha visto como el portero ha sostenido al equipo cuando los resultados no llegaban. Los aficionados celestes celebran el acierto de la dirección deportiva con su fichaje tras no renovar a Vicente Guaita. Marco Garcés, para explicar el movimiento, ha acudido a la necesidad que el Celta de Vigo tenía en la portería ya que el valenciano era insuficiente para urgencia bajo palos de Claudio Giráldez: "Necesitábamos un portero que nos salvara más".

Marco Garcés sobre el fichaje de Radu y el adiós de Guaita: "Necesitábamos un portero que nos salvara más"

El director deportivo del Celta ha sido conciso a la hora de explicar porqué no renovó el contrato a Guaita y se decidió a dejarle marchar para fichar a Ionut Radu. "Necesitábamos reforzar la posición de portero. Era claro que podíamos tener mejor participación en la portería. Nos parecía claro que aunque la participación era buena, necesitábamos un portero que nos salvara más", comenzó diciendo Marco Garcés en la Junta de Accionistas del Celta, algo que ya contó ESTADIO Deportivo en febrero antes del fichaje del rumano. "La necesidad era traer un portero de rendimiento inmediato. Vimos en las cinco grandes ligas los equipos que iban a descender, porque los equipos que descienden su portero es múltiplemente atacado", indicó Marco Garcés que, junto al resto de la dirección deportiva del Celta, se decantaron por la opción de Radu. "Nuestros scouts empezaron a viajar, a reunirse con él, a mirar sus vídeos. Teníamos decidido al finalizar la temporada que el candidato era Radu y así lo trajimos", sentencia.

El rendimiento de Radu salva al Celta de Vigo

El acierto con Radu es pleno en el Celta que vuelve a disfrutar de un seguro bajo palos, tras ser este el eslabón más débil del equipo de Claudio Giráldez en la pasada campaña. La edad y molestias en el hombro de Guaita fueron claves para que el Celta diese el paso a firmar un nuevo portero. En lo que va de campaña, Radu ha pasado a ser crucial en el juego del Celta que, sin brillar, se coloca en la mitad de la tabla gracias, especialmente, a las actuaciones bajo palos del portero rumano. Aunque ha encajado 19 goles en 14 partidos de LaLiga, el meta suma 45 paradas, de las cuales 32 son chuts desde dentro del área.