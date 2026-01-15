El Celta entrega más de 80.000 euros para recuperar los bosques de Ourense

La presidenta de Celta ha entregado más de 80.000 euros para ayudar a la recuperación de las zonas de Ourense afectadas por los incendios forestales

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, entregó este jueves los fondos recaudados, un total de 81.054,12 euros, en la campaña solidaria 'Xuntos contra o lume', una iniciativa impulsada por el conjunto celeste para ayudar a la recuperación de las zonas de Ourense gravemente afectadas por la ola de incendios forestales del pasado verano.

"El Celta siempre quiere estar con el celtismo y con Galicia, así que nos sentimos representantes de nuestra identidad y de nuestras raíces. Por eso, siempre apoyaremos estas causas solidarias", manifestó la dirigente celeste a los periodistas.

Durante el acto, celebrado en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense, se realizó la entrega de los cheques a las tres entidades beneficiarias y se procedió a la firma de los acuerdos de donación entre los presidentes de las comunidades de montes y la presidenta celeste.

Posteriormente, Mouriño reveló que el dinero recaudado permitirá impulsar "proyectos clave" en San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras), Cualedro y Laza, tres ejemplos del "impacto devastador" del fuego en el rural gallego.

En Vilamartín de Valdeorras, el proyecto consiste en la restauración de la antigua escuela como centro social vecinal, aprovechando la madera quemada. Esta se transformará en la fábrica de CLT de Xilonor y, con los paneles resultantes, se reconstruirá la escuela utilizando la propia madera de la Comunidad.

En Cualedro, las necesidades principales incluyen restauración edafológica, retirada de madera, habilitación de pastos para el ganado y recuperación de sistemas silvopastorales.

En Laza, uno de los montes vecinales más extensos de Galicia, con 2.400 hectáreas, de las cuales ardieron más de 1.300. Antes de los incendios, la Comunidad de Montes trabajaba en un proyecto para construir un Centro de Día para las personas mayores de la parroquia, utilizando madera contralaminada (CLT) generada a partir de sus propios recursos forestales.

Tras los incendios de agosto, el proyecto está seriamente comprometido, con una estimación inicial de 2,5 millones de euros para restaurar la superficie afectada.