El-Abdellaoui desvela la razón por la que fichó por el RC Celta: "No había estrés, y eso lo aprecié mucho"

El atacante del RC Celta ha explicado la razón por la que eligió el equipo gallego para dar el siguiente paso en su carrera deportiva. El noruego se siente muy agradecido por el tiempo que el ha dado un club celeste en el que está feliz. El joven futbolista ha elogiado a Claudio Giráldez y a Iago Aspas

Jones El-Abdellaoui es una de las noticias más positivas del RC Celta en esta temporada. El joven noruego, de sólo 20 años, cada vez es más importante en el RC Celta en donde es feliz y por el cual no es arrepiente de haber fichado. El atacante ha explicado las razones por las que eligió fichar por el RC Celta y además ha elogiado a Claudio Giráldez y a Iago Aspas.

El-Abdellaoui ha explicado cómo fue su adaptación al RC Celta en enero de 2025. "Siento que he evolucionado muchísimo hasta ahora. Diría que la primera mitad del año fue mucho más difícil, porque el Celta ya estaba en plena temporada. Entonces es más difícil entrar en una buena dinámica, no había amistosos en los que pudiera ponerme a prueba y los entrenamientos variaban bastante", ha dicho en el podcast de Noruega LaLigaLoca.

Una vez adaptado, el noruego ha desvelado cómo es su relación con Claudio Giráldez. "Claudio se preocupa mucho por que el Celta forme a sus propios talentos y confía en los jugadores más jóvenes. Es increíble, y además tenemos mucho talento en el equipo B. Cuando llegué, me di cuenta de que Iago Aspas es mayor que él, pero Claudio era el entrenador. Es muy bueno y fácil de entender. Es genial ver que un entrenador tan nuevo y joven consiga lo que ha conseguido en la Liga. La forma en que jugamos es bastante buena. Es estricto y relajado a la vez, pero se irrita si hay algo que no entiendo en español, pero ¿qué puedo hacer? A veces hay cosas que todavía no entiendo".

El-Abdellaoui, futbolista del RC Celta, prefiere LaLiga a la Premier League

El-Abdellaoui ha desvelado que le gusta más LaLiga que la Premier League y ha explicado las razones por las que eligió fichar por el RC Celta. "He sido aficionado de LaLiga toda mi vida. Siempre he preferido LaLiga a la Premier League. Eso es porque crecí siendo aficionado de Messi. Así que, para mí, era como: '¡Joder, LaLiga es lo más grande!'. Cuando me reuní con el Celta antes de fichar, hicieron un buen plan para mí. No esperaban que entrara a jugar desde el primer mes, me dieron mucho tiempo y entrenamiento. No había estrés, y eso lo aprecié mucho".

El-Abdellaoui ha dicho que su su padre que le transmitió la pasión por LaLiga. "Creo que todo empezó con mi papá. Mi papá veía más fútbol español que inglés, y la forma en que juegan en España es mucho más divertida. Es más técnico y más rápido, hay que pensar más rápido. Seguramente hay muchas opiniones sobre qué liga me habría ido mejor, pero tenía que ir a LaLiga cuando se me presentó la oportunidad. Además, siempre he crecido viendo al Barcelona".

El-Abdellaoui se rinde a Iago Aspas

Por otro lado, El-Abdellaoui sólo ha tenido palabras de elogio para Iago Aspas, capitán del RC Celta. "Es un gran líder y capitán, y me acogió muy bien cuando llegué al Celta. Es uno de los pocos que habla inglés. Son él y Marcos Alonso, los dos han jugado en el extranjero. Jugar con Iago es increíblemente genial, y es muy divertido de ver, porque no es el que más corre, pero aun así no puedes quitarle el balón. Es increíblemente inteligente y se puede".

El-Abdellaoui, por último, ha explicado lo que significa Iago Aspas para el RC Celta y la ciudad de Vigo. "Iago Aspas es el mejor jugador con el que he jugado. No me di cuenta de lo importante que es en el Celta de Vigo hasta que lo viví, pero aquí es muy importante. Si caminara por Vigo sería como si Haaland fuese andando por Oslo. Ya no puede hacer nada normal, y le llaman 'el Rey de Vigo', lo que dice mucho de lo importante que es. El respeto que le tienen los aficionados y todo el mundo, nunca he jugado con nadie que tenga ese respeto".