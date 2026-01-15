El fichaje de Marc Vidal, pendiente de lo que pase con Horatiu Moldovan

El director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, ha confirmado que tiene un portero muy trabajado en caso de que se marche el rumano que ha pedido salir en este mercado de invierno. El que más gusta en el equipo asturiano es Marc Vidal, guardameta del RC Celta

Marc Vidal sigue esperando acontecimientos para poder abandonar el RC Celta en este mercado de fichajes de verano. El interés del Real Oviedo es bastante real, pero la operación está condicionada a que Horatiu Moldovan consiga encontrar un equipo en el que pueda jugar lo que resta de temporada. Con este contexto, el tiempo sigue pasando, pero el Real Oviedo, sin decir ningún nombre concreto, ha señalado que tiene ya trabajado el fichaje de un portero cuando se vaya el rumano.

El Real Oviedo, que está muy interesado en Marc Vidal, afirma que tiene una opción muy trabajada para reforzar la posición de portero

Pendiente de que se solucione la salida de Horatiu Moldovan, el Real Oviedo, a través de su director general, Agustín Lleida, ha confirmado que tiene trabajado el fichaje de un portero, pero ha evitado referirse a Marc Vidal del RC Celta. "Es conocido que Moldovan ha pedido salir para tener minutos. En esa situación nosotros tenemos la opción de un portero ya trabajado para que, si al final esa salida se diera y nos permitiera aumentar nuestro límite salarial, porque hay diferencia entre el portero que llegaría y su salario, sería conveniente para nosotros también y la realizaríamos. Y, en el caso de que saliera, como me preguntabas, sí hay una opción ya trabajada de llegada".

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, confirmó que Marc Vidal puede salir en este mercado de fichajes de invierno

En el RC Celta, mientras tanto, esperan acontecimiento con Marc Vidal. En los últimos días, Claudio Giráldez, entrenador del equipo gallego, confirmó que el portero, que cuenta con el interés del Real Oviedo, puede salir en este mes de enero. "Marc Vidal es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir. Hay algún otro compañero que también la puede tener. Hay jugadores que la tienen y no les interesa, no les apetece salir ahora y es totalmente respetable".

En caso de que Marc Vidal acabe llegando al Real Oviedo, el portero del RC Celta sería el suplente de Aarón Escandell quien es el titular indiscutible. Un rol que no ha aceptado Horatiu Moldovan que desea cambiar de aires en este mes de enero. En el caso de Marc Vidal, el guardameta sería más importante en el Real Oviedo que en el RC Celta ya que actualmente es el tercer portero en la rotación que tiene planificada Claudio Giráldez por detrás de Ionut Radu e Iván Villar. Con todo, aún no hay nada cerrado ya que primero debe salir Moldovan.