Jorge Mendes saca a Ianis Tarba del Celta para jugar en el Dinamo Bucarest

El extremo derecho, casi sin protagonismo en el Celta Fortuna, dará el salto a la SuperLiga rumana para jugar en el cuarto clasificado y no cortar así su progresión

Ianis Tarba está cerca de abandonar el primer filial celeste, el Celta Fortuna, para jugar en el Dinamo Bucarest en este mes de enero. El extremo derecho nacido en localidad leridada de Mollerussa pero de raíces rumanas, país con el que ha sido interncional en sus escalafones inferiores, va a dar un salto deportivo pasando de Primera Federación a la SuperLiga rumana para jugar en el cuarto clasificado, aunque tan solo a dos puntos del líder, el CS Universitatea Craiova.

Lo cierto es que Ianis Tarba apenas estaba contando con protagonismo en el Celta Fortuna esta temporada, pues tan solo había participado en tres encuentros, jugando un minuto ante el Mérida, 33' frente al Ourense y el partido completo contra Osasuna Promesas, aunque de ese último duelo en el que jugó han pasado ya más de dos meses.

Así, según apunta el periodista Ángel García (@__AngelGarcia__), el extremo derecho acabará jugando en Rumanía gracias a los contactos de su agente, el portugués Jorge Mendes, que ha logrado encontrarle una salida en el fútbol rumano a sus 19 años para no cortar su progresión. De hecho, el futbolista ya no ha entrado en la convocatoria para el partido de este domingo frente al Barakaldo, lo que hace pensar que su salida es inmimente.

Ianis Tarba llegó a Vigo hace tres años tras pasar por la cantera del Barcelona, entonces ante la falta de minutos decidió cambiar La Masía por A Madroa. La pasada campaña fue uno de los jugadores más destacados del Juvenil División de Honor, con el que jugó 25 partidos, trece de ellos como titular, marcando ocho goles y llegando a debutar con el Celta Fortuna. Sin embargo, esta temporada se ha encontrado con una gran competencia en el filial celeste con hombres como Óscar Marcos, Ángel Arcos y Hugo González repartiéndose casi todos los minutos en la zona de ataque junto al delantero Álvaro Marín, lo que ha llevado a Ianis Tarba a buscar un cambio de aires para seguir teniendo minutos.

Jorge Mendes y la cantera del Celta

La figura del superagente Jorge Mendes ha provocado bastante controversia entre la afición del Celta ante la proliferación de su cartera en la cantera celeste, siendo entre otros uno de los grandes responsables de la venta de Fer López, uno de los canteranos más talentosos de los últimos años, el pasado verano al Wolverhampton.

En este 2025 Jorge Mendes y su agencia Polaris Sport (antes Gestifute) ha ampliado sus redes en A Madroa con más de media docena de los canteranos más prometedores del club en edad juvenil y cadete, y todo ello a través de Toni Otero, el hombre de Mendes den Vigo y que conoce a la perfección el terreno ya que es ex coordinador de las categorías inferiores del Celta. Ademas de Ianis Tarba o el mencionado Fer López, Mendes se hizo las riendas de la carrera de Ángel Arcos, uno de los futbolistas más destacados del Fortuna e internacional con la selección española sub 19.

Además también ha firmado a cuatro cadetes: al delantero Pablo Aparicio (Vigo, 2009); al lateral izquierdo Mateo Sobral (Soutomaior, 2009); al centrocampista Hugo López (Granada, 2009); y al defensa David Sueiro (Silleda, 2010). El último canterano del Celta en firmar por la agencia de Mendes ha sido Andrés Antañón, que también está brillando en el Celta Fortuna.