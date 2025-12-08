Las cuentas del Celta en UEFA Europa League: dos premios, cerca

El club gallego está bien posicionado en la clasificación del torneo europeo cuando faltan tres jornadas para que acabe la fase de liga. El equipo que entrena Claudio Giráldez se juega bastante y puede conseguir muchos beneficios si queda entre los ocho primeros clasificados

Sin tiempo para disfrutar de la victoria en el Santiago Bernabéu, el RC Celta se tiene que centrar en la UEFA Europa League en donde el equipo que entrena Claudio Giráldez tiene al alcance de su mano varios de los objetivos que se planteó como alcanzables al comienzo de esta competición. A falta de tres partidos para que concluya la fase de liga, el club gallego está en una posición inmejorable para lograr quedar entre los ocho primeros clasificados o en su defecto entre los 24 primeros puestos que dan el billete a las eliminatorias por el título.

La clasificación para las eliminatorias de UEFA Europa League la tiene en la mano el RC Celta

Para comenzar, el RC Celta puede estar relativamente tranquilo con su clasificación entre los 24 primeros puestos al término de la fase de liga de la UEFA Europa League. El equipo que entrena Claudio Giráldez ha sumado 9 puntos en las primeras 5 jornadas y consiguiendo 2 o 3 puntos más se asegura el billete para jugar las eliminatorias por el título de este torneo europeo.

Es decir, salvo catástrofe, el RC Celta pasará a la siguiente ronda. Para ello, el equipo celeste sólo debe batir al Bolonia o al Lille, en casa, o superar al Estrella Roja en el último partido de la fase de liga.

El Celta tiene cerca un premio más beneficioso en la fase de liga de la UEFA Europa League

Con todo, el RC Celta tiene cerca un premio aún más beneficioso en esta fase de liga de la UEFA Europa League. Los 9 puntos que ha sumado en este arranque de competición permiten al equipo que entrena Claudio Giráldez estar a sólo un punto de la octava posición por la cual debe y va a luchar el RC Celta en esta recta final de la primera fase del torneo europeo.

Y es que si el RC Celta termina quedando entre los ocho primeros clasificados pasará directamente a octavos de final y se ahorraría jugar la eliminatoria de play off que se disputa en el mes de febrero de 2026. Esto quiere decir que el equipo que entrena Claudio Giráldez contaría con más descanso y también habría superado una ronda más de la UEFA Europa League sin tener que jugar la eliminatoria.

Para lograr esto, el RC Celta necesita un buen final de fase de grupos. El equipo que entrena Claudio Giráldez debería sumar 7 de 9 puntos al menos para tener alguna opción.