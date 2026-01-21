Marcos Alonso, muy claro sobre su posible renovación con el RC Celta: "Es una decisión que tomaré más adelante"

El defensa del RC Celta acaba contrato al final de esta temporada. Todo apunta a que va a continuar durante una campaña más ligado al club gallego, pero cuando ha sido preguntado por este tema el central ha dicho que la decisión la tomará más adelante

Marcos Alonso es uno de los jugadores insustituibles en el RC Celta esta temporada. El defensa goza de la confianza total del entrenador Claudio Giráldez que lo tiene como un titular indiscutible: 20 partidos y 1.704 minutos. A sus 35 años, el madrileño está dando un rendimiento magnífico lo cual hace que el RC Celta desee que siga. Marcos Alonso acaba contrato al final de esta campaña con el RC Celta y cuando ha sido preguntado por su futuro ha dicho que la decisión la tomará más adelante.

Marcos Alonso ha comparecido en la previa del partido de la UEFA Europa League que el RC Celta va a jugar contra el Lille en donde ha dicho que la decisión sobre su renovación la tomará en el futuro. "Estoy muy contento aquí, tanto con el club como con los compañeros. Físicamente me encuentro muy bien, pero es una decisión que tomaré más adelante. Ahora estoy centrado en el Lille, Real Sociedad y en los próximos partidos. No hay nada que me convenza de lo contrario. Estoy contento, el equipo está creciendo, estamos pasando por un buen momento. Simplemente estar cien por cien comprometido y con esas ganas y fuerzas de poder seguir aportando. No contemplo ahora mismo nada más allá que estar concentrado en acabar bien el año y luego analizar un poco el estado de ánimo de cara a la temporada que viene".

Marcos Alonso, central del RC Celta, muy contento por la temporada que está haciendo el equipo

El defensa del RC Celta ha analizado el partido de UEFA Europa League contra el Lille. "Es el siguiente partido que tenemos, es en lo que tenemos que pensar. Tenemos dos oportunidades, este jueves la primera. Es un equipo fuerte, que viene jugando Champions los últimos años. No será fácil, pero creo que hemos trabajado bien e intentaremos exprimirnos para lograr los tres puntos".

Marcos Alonso ha dicho que el equipo que lo siguiente cuando ha sido cuestionado si el equipo puede verse beneficiado por la inercia que trae de LaLiga.. "Es una competición distinta, partido distinto ante un gran rival. Intentaremos mejorar lo que veníamos haciendo. Una oportunidad y un partido importante para sellar la clasificación".

Marcos Alonso no ha podido esconder la alegría por la temporada que está haciendo el RC Celta. "Lo primero disfrutar de cada partido. Se ve desde final de temporada la ilusión de la gente por esta competición, por estar ahí. Tenemos que pensar a corto plazo. Tenemos dos oportunidades más para estar en la siguiente ronda, empezando por este jueves. Vamos a intentar competir y ganar el partido para estar en la siguiente ronda. Cuanto mayor es el equipo, mayor es la exigencia".