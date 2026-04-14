El punto débil del Celta: uno de los tres peores equipos de LaLiga como local

El equipo que entrena Claudio Giráldez se siente más cómodo como visitante que jugando partidos en el Estadio de Balaídos en donde cuenta con el apoyo de su fiel afición. El conjunto gallego sólo ha sumado 17 puntos en 16 partidos que ha disputado y ha logrado la misma puntuación que Real Oviedo y Levante UD

El RC Celta está realizando una buena temporada en LaLiga tal y como se puede comprobar en la clasificación de Primera división en donde está situado en la sexta posición con 44 puntos a falta de que se disputen los 7 encuentros que faltan para terminar la campaña. El equipo que entrena Claudio Giráldez está peleando una vez más por clasificarse para jugar competición europea, la cual podía haber tenido encarrilada si no hubiera fallado tanto como local. Y es que el RC Celta es uno de los tres peores equipos de LaLiga jugando como local en esta temporada.

El RC Celta no funciona en el Estadio de Balaídos

El RC Celta está teniendo un punto débil esta temporada, siendo ese que no termina de funcionar jugando como local en el Estadio de Balaídos. El equipo que entrena Claudio Giráldez sólo ha sumado 17 puntos en los 16 partidos que ha disputado como local, habiendo conseguido, por tanto, la misma puntuación que otros dos equipos: el Levante UD y el Real Oviedo.

La única excepción es que el Levante UD si es cierto que ha jugado los mismos encuentros en su terreno de juego que el RC Celta, pero el Real Oviedo ha conseguido esos 17 puntos habiendo disputado un encuentro liguero menos.

Sin duda, al RC Celta le está lastrando este mal rendimiento en el Estadio de Balaídos en la lucha que mantiene con sus rivales para clasificarse para competición europea. Una puntuación que en nada se asemeja a cómo juega el RC Celta como visitante. Lejos de su casa, el RC Celta es el tercer mejor equipo de todo el fútbol español durante esta temporada, sólo por detrás de FC Barcelona y Real Madrid, habiendo sumado un total de 27 puntos en 15 encuentros que ha disputado.

Al RC Celta le quedan tres partidos para mejorar su imagen como local en LaLiga

Al RC Celta le restan tres partidos en el Estadio de Balaídos para cerrar LaLiga. El calendario le es bastante favorable para reconducir su temporada como local ya que va a tener como rivales equipos que están peleando por conseguir la permanencia. Algo que, a priori, debe darle ventaja.

El RC Celta recibirá, la próxima vez que juegue en casa, al Elche CF. El siguiente encuentro como local su rival será el Levante UD y, finalmente, el equipo que entrena Claudio Giráldez cerrará el torneo de la regularidad con el Sevilla FC en el Estadio de Balaídos.

Si el RC Celta consigue esos 9 puntos que aún tiene que disputar en su terreno de juego, el club gallego tendrá mucho ganado para asegurar, al menos, la sexta posición de la clasificación de LaLiga al término de la competición la cual, de momento, le daría el billete para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League que es el torneo europeo que ha disputado en esta temporada y en la que de momento ha alcanzado los cuartos de final, teniendo, eso sí, difícil pasar a semifinales por la derrota contra el Friburgo por 3-0 en la ida de los cuartos de final.