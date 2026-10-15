De la Fuente lanza un mensaje tras el pleno en Champions: "Somos unos privilegiados"

Luis de la Fuente saca pecho por el pleno de los equipos españoles en la Champions League, reivindica el nivel de LaLiga y celebra su nominación al Balón de Oro. El seleccionador ha recibido este jueves el doctorado honoris causa por la UCAM, un reconocimiento con un significado especial por sus creencias religiosas

Luis de la Fuente atraviesa un momento de reconocimiento profesional y personal. El seleccionador español ha sido investido este jueves doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), un acto en el que ha aprovechado para reivindicar el nivel del fútbol español después de una jornada europea especialmente positiva para los clubes nacionales.

Con las cinco victorias de los representantes españoles en la Champions League, el técnico riojano ha puesto en valor el talento que existe en el país y ha defendido la exigencia de una competición como LaLiga. Además, ha hablado sobre la nominación al Balón de Oro, el valor de los triunfos en el deporte y los principios que guían su trayectoria.

De la Fuente presume del fútbol español tras el pleno en Champions

El seleccionador no ha dejado pasar la oportunidad de destacar los resultados de los equipos españoles en la máxima competición continental. Las victorias de los cinco representantes nacionales han reforzado su discurso sobre el potencial de los clubes y de los futbolistas que compiten en LaLiga. "Es el único país que hizo pleno en esta jornada", ha señalado De la Fuente ante los medios de comunicación, antes de reconocer que España cuenta con una materia prima privilegiada para competir al máximo nivel.

El técnico considera que el fútbol español se encuentra entre los referentes mundiales y que los resultados europeos son una prueba de ello. "Para mí LaLiga es la competición más importante del mundo, muy exigente, y aunque en otros países también lo es, esta es la de más nivel", ha afirmado. En su opinión, el rendimiento de los equipos españoles fuera de sus fronteras permite comprobar la calidad que existe en el campeonato nacional. "Cuando competimos fuera de nuestras fronteras demostramos el potencial futbolístico de los clubes y de nuestros futbolistas", ha añadido.

Las palabras del seleccionador llegan después de dos victorias destacadas de Barcelona y Real Madrid. El conjunto azulgrana se impuso por 1-4 al Galatasaray en Estambul, mientras que el equipo madridista protagonizó una remontada para ganar por 3-4 en el campo de la Roma. Dos encuentros diferentes que terminaron con el mismo resultado para el fútbol español: una nueva demostración de competitividad en Europa.

De la Fuente pone en valor ganar

Preguntado por qué tipo de victoria prefiere, si una goleada como la del Barcelona o una remontada sufrida como la del Real Madrid, De la Fuente evitó decantarse por una fórmula concreta. Para el seleccionador, lo verdaderamente importante es conseguir el objetivo en un deporte en el que alcanzar el éxito nunca resulta sencillo. "En el deporte y en la vida se pierde mucho más que se gana y por eso hay que poner en valor llegar al triunfo", ha explicado.

El técnico, que se ha definido como un competidor nato, considera que cualquier victoria merece reconocimiento, independientemente de cómo se produzca. No se trata únicamente de valorar el juego desplegado, sino también la dificultad que supone superar a un rival de máximo nivel. "Lo pongo en valor todo y nunca es fácil, sea cual sea el resultado, sino que es difícil", ha sentenciado. Un mensaje que encaja con la filosofía que De la Fuente intenta transmitir a sus futbolistas: competir hasta el final, mantener la ambición y entender que cada éxito es el resultado de un trabajo colectivo.

Su nominación al Balón de Oro, un reconocimiento colectivo

Otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado el seleccionador ha sido su nominación en la categoría de entrenadores al Balón de Oro, cuya gala está prevista para el lunes 26 en París.

De la Fuente ha recibido la noticia con satisfacción, aunque ha querido compartir el mérito con las personas que le acompañan en su trabajo diario. Para el riojano, la candidatura no debe interpretarse como un reconocimiento exclusivamente individual, sino como el resultado del esfuerzo de todo el equipo que forma parte de la selección española. "Ya es un orgullo estar nominado y competir con otros grandísimos entrenadores", ha reconocido.

El seleccionador también ha destacado la importancia de los jugadores y del grupo de trabajo que le acompaña. "No es un reconocimiento mío, sino de un grupo de trabajo maravilloso y unos jugadores excepcionales", ha afirmado, sin ocultar su deseo de conseguir el galardón. "Ojalá tengamos la suerte de ganarlo, pero ya digo que es un honor estar ahí", ha añadido. Su presencia entre los candidatos supone un nuevo reconocimiento a su trayectoria al frente de España, aunque el técnico ha insistido en que los éxitos deportivos siempre deben entenderse desde una perspectiva colectiva.

La fe y los valores personales, protagonistas de su investidura

La jornada ha tenido también una dimensión personal para De la Fuente. La UCAM le ha investido doctor honoris causa, una distinción que el seleccionador ha recibido con especial emoción y que, según ha explicado, nunca imaginó alcanzar. El entrenador ha reconocido que el reconocimiento tiene un significado añadido por su relación con la religión. "Soy católico y para mí todo lo que esté relacionado con la fe supone un motor en la vida y algo muy importante", ha expresado.

Durante su intervención, también ha establecido un vínculo entre sus convicciones personales y los valores que comparte con la universidad. Entre ellos ha mencionado la generosidad, la solidaridad, el sacrificio, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y la importancia de anteponer los intereses colectivos a los individuales. Son principios que, a su juicio, forman parte de la educación recibida de padres, profesores y entrenadores, y que también resultan fundamentales en el deporte de alto nivel.

De la Fuente ha cerrado su intervención con una reflexión sobre la importancia de mejorar cada día, tanto en el ámbito personal como en el profesional. "Ayer me acosté queriendo ser hoy mejor en todo, en mi actitud personal y profesional y siempre se puede mejorar yendo paso a paso", ha señalado. El seleccionador ha terminado con un mensaje de ambición y autoexigencia, dos conceptos que considera esenciales para seguir creciendo: "La autoexigencia es la mejor de las motivaciones para transmitir ambición hasta el final de tus días".

Así, en una jornada marcada por su reconocimiento académico y por el buen momento de los clubes españoles en Europa, De la Fuente ha vuelto a defender el talento del fútbol nacional y una filosofía basada en el esfuerzo, la humildad y el compromiso colectivo.