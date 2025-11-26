Grimaldo y el Leverkusen asaltan el Etihad y amargan el centenario de Guardiola

El Manchester City vivió una noche que debía ser de celebración y terminó convertida en advertencia. Pep Guardiola cumplía 100 partidos al frente del club en la Champions League, un hito reservado hasta ahora para Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger, pero lo que ocurrió sobre el césped del Etihad distó mucho del homenaje que esperaba. El Bayer Leverkusen de Hjulmand asaltó Mánchester con personalidad, acierto y una madurez competitiva que dejó al conjunto citizen sin argumentos.

El plan inicial de Guardiola no funcionó. Con un once lleno de rotaciones, Nico González fue el único superviviente respecto a la derrota el fin de semana ante el Newcastle, el City arrancó con intensidad, generando peligro en acciones a balón parado y obligando a Flekken a sacar una mano salvadora ante Aké.

El dominio parecía asentado, pero el paso de los minutos destapó las costuras del equipo: desajustes, posesiones sin micha profundidad y pérdidas que alimentaban las transiciones alemanas.

Grimaldo golpea primero en un Etihad desconectado

El Leverkusen, cada vez más suelto en campo inglés, encontró espacios por fuera y llevó el duelo a un terreno incómodo para el City. Poku avisó con un disparo tapado por Aït-Nouri, y pocos minutos después, Grimaldo castigó la pasividad local. El español apareció libre para enganchar un disparo raso tras una acción de Kofane que dejó vendido a Trafford. El 0-1 era el reflejo de un equipo más reconocible y otro que no encontraba ni ritmo ni continuidad.

Solo al borde del descanso el City generó algo de inquietud. Flekken respondió a un centro de Oscar Bobb desviado por Belocian y, acto seguido, Maza robó en salida para terminar rematando al muñeco. Fue un cierre de primera parte que evidenció la frustración inglesa.

Schick sentencia y el City se queda sin recursos

Guardiola movió el banquillo con contundencia al descanso: Foden, O’Reilly y Doku entraron para reconstruir un equipo sin chispa. El City mejoró en circulación y en agresividad, pero el Leverkusen volvió a castigar un error en zona crítica. Tillman recibió sin marca en la medular, lanzó la transición y Maza firmó un envío perfecto que Schick transformó en el 0-2 atropellando a Aké en el área.

Haaland entra, Flekken se agiganta y la racha cae seis a��os después

Pep quemó las naves con Cherki y Haaland, y el noruego generó dos ocasiones nada más pisar el césped. En la primera ganó el duelo Flekken, impecable toda la noche; en la segunda, una volea franca se marchó alta. El portero neerlandés aún voló para sacar una falta de Cherki antes de que Quansah evitara el gol en un remate final de Haaland.

El partido se escapó, y con él, una racha que parecía inquebrantable: el Manchester City pierde en fase de grupos (ahora liguilla) como local por primera vez desde 2018, justo en la noche número cien de Guardiola en la Champions. Un centenario que Grimaldo y el Leverkusen convirtieron en el más amargo posible.