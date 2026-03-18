Luis Enrique, tras la goleada al Chelsea: "No es el marcador, es la forma de jugar"

Luis Enrique sorprende tras el 0-3 del Paris Saint-Germain al Chelsea: “No esperaba este resultado”

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, compareció ante los medios tras la contundente victoria por 0-3 frente al Chelsea en Stamford Bridge. El entrenador asturiano reconoció que, aunque confiaba en competir bien, no esperaba un marcador tan amplio en un escenario tan exigente.

El triunfo, sumado al resultado de la ida, confirmó el pase del conjunto parisino a la siguiente ronda y consolidó su candidatura en la competición europea.

Más allá del resultado: la importancia del juego

Luis Enrique quiso poner el foco en la manera de ganar, destacando que el equipo mostró personalidad y control en todo momento. Para el entrenador, lo más relevante fue la capacidad de dominar el balón y aprovechar los espacios con inteligencia.

El PSG volvió a demostrar un estilo dinámico e impredecible, combinando posesión y velocidad en ataque. Según el técnico, esa mezcla fue clave para desarmar a un rival que generó ocasiones, pero no logró traducirlas en goles.

Un equipo en crecimiento constante

El preparador español subrayó que su plantilla está en un proceso continuo de mejora. Aunque reconoció que el equipo aún tiene aspectos por pulir, insistió en que la mentalidad competitiva es uno de sus mayores puntos fuertes.

También dejó claro que la perfección no existe en el fútbol, recordando que incluso en la ida hubo momentos complicados. Sin embargo, valoró la evolución mostrada en el partido de vuelta, donde el PSG fue mucho más eficaz y contundente.

Respeto ganado en Europa

Luis Enrique aseguró que su equipo se ha ganado el respeto del continente gracias a su propuesta futbolística. Considera que los rivales reconocen el estilo del PSG y su capacidad para competir al máximo nivel en cualquier estadio.

El técnico también destacó que este reconocimiento es fruto del trabajo colectivo y del compromiso de sus jugadores, quienes mantienen una actitud ambiciosa en cada partido.

Lesiones y confianza en la plantilla

Durante el encuentro, jugadores como Bradley Barcola y João Neves tuvieron que abandonar el terreno de juego, lo que generó cierta preocupación. No obstante, el entrenador transmitió tranquilidad, señalando que en principio no se trata de problemas graves.

Además, defendió el rendimiento de sus porteros, destacando la importancia de contar con guardametas de alto nivel para competir en una competición tan exigente como la Champions.

Confianza, exigencia y ambición

El técnico también reflexionó sobre las expectativas que rodean al equipo. Reconoció que existe una exigencia constante por ganar con autoridad, pero recordó que ninguna escuadra puede dominar todos los partidos con facilidad.

Aun así, defendió que el PSG está realizando una gran temporada, marcada por la resiliencia ante las dificultades y las lesiones.

Un vestuario comprometido

Finalmente, Luis Enrique elogió la actitud de sus jugadores, destacando su entusiasmo y compromiso. Según explicó, el grupo vive el fútbol con pasión, lo que facilita su labor como entrenador. Para el asturiano, dirigir a un equipo con ese nivel de implicación es un privilegio, y considera que esa energía será clave para afrontar los próximos desafíos en Europa.