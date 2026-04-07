Sporting de Portugal 0-1 Arsenal: David Raya y Havertz ponen por ventaja a los 'gunner' en la eliminatoria

El delantero alemán logró un gol 'in extremis', aprovechando un gran pase de Martinelli. En este sentido, los cambios de Mikel Arteta funcionaron ya que ambos jugadores entraron al terreno de juego del José Avalade en la segunda parte

El Sporting de Portugal recibió en el día de hoy al Arsenal en el José Avalade, en el encuentro correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Los de Rui Borges se citaron con los de Mikel Arteta con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible. En este sentido, ambos entrenadores pusieron de inicio sus mejores hombres disponibles, pese a que los dos equipos llegaron con hasta cinco bajas.

De esta manera, el Sporting de Portugal comenzó con el siguiente once inicial: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Maxi Araújo, Morita, Simoes, Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Trincao, Suárez. Por su parte, el Arsenal empezó con estos futbolistas en el José Avalade: David Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Trossard, Gyokeres.

Luis Suárez, la noticia negativa del Sporting de Portugal en la primera parte

El encuentro entre Sporting de Portugal y Arsenal comenzó con ambos equipos buscando la posesión de balón, pero finalmente fue el equipo de Mikel Arteta el que se terminó llevando este dato en la primera parte, con 52%. Por otro lado, Madueke tuvo una de ocasiones más claras, con un lanzamiento directo desde córner que se estrelló en el palo de la portería de Rui Silva. Además, David Raya salvó a los visitantes con una parada, que acabó en el larguero, tras un disparo de Maxi Araújo.

El Arsenal resistió en el primer tiempo y acabó con un disparo de Odegaard que detuvo Rui Silva sin problemas. Además, los de Mikel Arteta tuvieron poca presencia en el área del Sporting de Portugal, firmando tres remates totales, de los cuáles dos fueron entre los tres palos. Por otro lado, los de Rui Borges se fueron a vestuarios con dos cinco lanzamientos y dos remates entre los tres palos. Además, Luis Suárez, único apercibido en los portugueses, vio la tarjeta amarilla, por lo que se perderá la vuelta en el Emirates.

David Raya, decisivo para el Arsenal en el José Avalade

La segunda parte empezó con más presencia del Arsenal en área rival, con sucesivos saques de esquina y llegadas a la portería de Rui Silva. Sin embargo, la defensa del Sporting de Portugal se mostraba firme en defensa. Sin embargo, Trincao tuvo la primera gran ocasión, con un disparo cerca de la meta de David Raya, pero el tiro se le marchó desvíado.

De esta manera, Zubimendi abrió el marcador, en el minuto 63, con un gran lanzamiento desde la frontal pero Gyokeres se encontraba en fuera de juego, por lo que continuaron las tablas en el José Avalade. Además, Odegaard, que viene de tener un comienzo de año con problemas musculares, se marchó con aparentes molestias en el 70', por lo que entró Havertz en su lugar. El Arsenal comenzó siendo más superior en el marcador, creando peligro con centros como los de Maduke.

Havert logra el gol sobre la bocina

Por otro lado, Geny Catamo tuvo otra gran ocasión en el minuto 79 para poner delante al Sporting de Portugal, pero su definición con pierna izquierda pero se marchó, a su vez, por la izquierda de David Raya. Además, por parte de los de Rui Borges, Gonçalo Inacio fue de los más destacados, con lanzamientos en largo que terminaban provocando peligro al Arsenal. David Raya, al igual que en la primera parte, fue decisivo con sus paradas, como la del '10' portugués en el minuto 83.

Finalmente, Havertz, sobre la bocina, logró el gol del Arsenal en el minuto 91 gracias a un gran pase de Martinelli, que dejaba al alemán solo en el área, ante el grave fallo de la defensa del Sporting de Portugal. Por ello, todo queda por decidir en el Emirates, aunque los de Mikel Arteta se van de Lisboa con una pequeña ventaja para encarar el partido de vuelta.

Ficha Técnica

0 - Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morita, João Simões (Daniel Bragança, min. 61), Geny, Trincão, Pote (Nel, min. 78) y Luis Suárez.

1 - Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori, Zumbimendi, Rice, Odegaard (Havertz, min 70), Madueke (Martinelli, min. 74), Trossard (Dowman, min. 74) y Gyökeres.Gol: 0-1, min.91: HavertzÁrbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Morita y Luis Suárez, del Sporting.Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estádio José Alvalade de Lisboa