Así quedó la ida de cuartos de final de la Conference League: goleadas del Rayo, Crystal Palace, Shakhtar y victoria del Mainz 05

Concluye la ida de cuartos de final en la Conference League con el Rayo Vallecano encaminando su pase a semifinales al igual que Shakhtar Donetsk, Crystal Palace y Mainz 05, en una jornada marcada por una gran cantidad de goles

Entre la tarde y la noche del jueves se disputaron los cuatro enfrentamientos de la ida de los cuartos de final en la Conference League, con una gran noticia para España. El Rayo Vallecano goleó al AEK Atenas en Vallecas y encamina su pase a las semifinales.

Con ocho equipos aún en el torneo, Leipzig espera a sus dos finalistas donde, además de los españoles, tres equipos han puesto ya pie y medio en la penúltima ronda. Con varias goleadas, el cuadro de semifinales va tomando forma.

Rayo Vallecano 3-0 AEK Atenas

El Rayo Vallecano dio un paso firme hacia las semifinales de la Conference League tras imponerse con claridad al AEK Atenas en Vallecas. El conjunto de Íñigo Pérez golpeó muy pronto con un gol de Ilias Akhomach y amplió la ventaja antes del descanso gracias a Unai López, tras una primera mitad en la que supo resistir las ocasiones griegas con un gran Batalla.

En la segunda parte, el AEK buscó reaccionar, pero volvió a encontrarse con el portero argentino. Isi Palazón sentenció desde el punto de penalti en el minuto 70. Con el 3-0, el Rayo deja la eliminatoria muy encarrilada antes de la vuelta en Grecia.

Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar

El Shakhtar firmó una contundente victoria ante el AZ, en un partido marcado por el homenaje a Mircea Lucescu tras su fallecimiento. En Cracovia, el conjunto ucraniano fue de menos a más hasta imponerse con claridad en la segunda mitad. Pedrinho abrió el marcador en el minuto 71 y Alisson sentenció con un doblete en el tramo final.

Mainz 05 2-0 Racing de Estrasburgo

El Mainz 05 se impuso con autoridad al Estrasburgo, dejando la eliminatoria bien encaminada. El conjunto alemán dominó el encuentro desde el inicio y se adelantó pronto con un gol de Sano tras una rápida transición. Antes del descanso, Posch amplió la ventaja con un potente remate en una jugada ensayada. En la segunda mitad, los franceses apenas generaron peligro más allá de alguna ocasión aislada, mientras los alemanes controlaron el ritmo del partido hasta el final.

Crystal Palace 3-0 Fiorentina

El Crystal Palace dio un paso de gigante hacia las semifinales tras imponerse con claridad a la Fiorentina en Selhurst Park. El equipo dirigido por Oliver Glasner dominó desde el inicio y se adelantó con un gol de Mateta desde el punto de penalti en una acción discutida. Antes del descanso, Tyrick Mitchell aprovechó un rechace para firmar el segundo.

En la segunda mitad, la Fiorentina trató de reaccionar, pero apenas generó peligro ante un Palace bien ordenado. Ya en el tramo final, Ismaïla Sarr sentenció el encuentro de cabeza tras una gran acción por banda.