La Cultural Leonesa echa cuentas con Ziganda

El cuadro del Reino de León firmó al técnico vasco a final de septiembre. Tras 14 jornadas de Liga, ocuparía la zona media de la clasificación y además espera a otro Primera en Copa del Rey

La Cultural Leonesa regresó este pasado verano a LaLiga Hypermotion tras una gran campaña en Primera RFEF donde logró el ascenso directo para regresar al fútbol de plata ocho años después. Parecía la Cultural Leonesa, junto al resto de equipos que ascendieron desde Primera RFEF, que iban a ser los equipos más débiles de LaLiga Hypermotion.

De momento y tras 20 jornadas disputadas en Segunda división, la clasificación dice lo contrario y solo la Real Sociedad B está en puestos de descenso, Andorra y Cultural Leonesa están fuera de las posiciones del miedo y el Ceuta está dentro del privilegio del play off de ascenso a Primera.

En el caso de la Cultural Leonesa, en el Reino de León se optó por la continuidad del héroe del ascenso, es decir, Raúl Llona. Con el técnico nacido en Logroño, la Cultural Leonesa solo pudo sumar en las seis primeras jornadas cuatro puntos gracias a un triunfo, de postín en casa del Racing de Santander y un empate.

Esos números dejaban a la Cultural Leonesa en puestos de descenso a Primera RFEF y solo siendo empeorados por Real Zaragoza con tres y Granada con dos. En ese momento la directiva del Reino de León optó por dar un giro de 180 grados con el despido de Raúl Llona y la contratación de un técnico experimentando en mil batallas en Primera y Segunda como Ziganda.

La Cultural Leonesa de Ziganda cuadra los números de la permanencia

Con Ziganda a los mandos, la Cultural Leonesa ha cambiado notablemente su rendimiento y tras 14 jornadas al frente del equipo leonés, ha sumado casi la mitad de los puntos en juego, 20 por 42 disputados. En una hipotética clasificación en la que solo se reflejasen las jornadas de Ziganda al frente de la Cultural Leonesa, el cuadro del Reino de León sería décimo y dejaría los puestos de descenso a seis de diferencia.

Por ello, las cuentas están saliendo en la Cultural Leonesa desde que Ziganda tomó el mando del equipo. La media de Ziganda en la Cultural Leonesa es de 1,43 puntos por jornada, por lo que si mantuviese ese promedio en las 22 fechas que quedan en Segunda división, le daría unos 30 puntos. Esta cifra, sumada a los 24 que tiene actualmente, harían un total de 54 puntos, suficientes para lograr la permanencia en LaLiga Hypermotion el próximo curso.

La ilusión por la Copa del Rey

Por si la afición de la Cultural Leonesa no tiene aún suficientes motivos para confirmar que Ziganda le ha cambiado la cara al equipo. El cuadro leonés se dio el gustazo en la tercera ronda de la Copa del Rey de eliminar a todo un rival de Primera como el Levante.

Será este miércoles, en torno a la 1 de la tarde cuando la Cultural Leonesa conozca el rival que cae en gracia y que tiene muchas posibilidades de que sea uno de los que está disputando la Supercopa de España en Arabia Saudí (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club). Sea quien sea el rival, la Cultural Leonesa disfrutará en octavos de final de un tercer partido de Copa del Rey en el Reino de León ya que en la segunda ronda tuvo condición de local ante el Andorra.