Lucas Ribeiro en la mira: el Johor de Malasia pone una oferta millonaria sobre la mesa

Lucas Ribeiro, estrella de la Cultural Leonesa, se encuentra en el radar internacional tras recibir una oferta millonaria de Malasia

El delantero brasileño de la Cultural Leonesa, Lucas Ribeiro, se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado, tras recibir una importante oferta del Johor FC de Malasia, según informó el periodista Ángel García. Esta propuesta se suma a las que ha recibido recientemente desde Qatar, aumentando la incertidumbre sobre su continuidad en el conjunto leonés.

Cuando Lucas Ribeiro llegó el pasado verano desde el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, pocos imaginaban que su contrato, vigente hasta junio de 2028, podría verse amenazado tan pronto. La directiva culturalista teme los movimientos del mercado invernal, y la cifra de casi 2 millones de euros de su cláusula de rescisión se ha convertido en un factor clave para retenerlo. A pesar de los rumores, el jugador no ha desmentido las especulaciones, manteniendo en privado su postura abierta respecto a su posible salida.

El rendimiento destacado de Lucas Ribeiro ha elevado su valor internacional, especialmente en ligas como la catarí, donde el club propietario de la Academia Aspire ha mostrado interés anteriormente. Equipos como el Raja Casablanca también han seguido de cerca su trayectoria, mientras que su paso por la Cultural Leonesa ha servido como plataforma para consolidar su reputación en Europa y África.

El delantero brasileño ha preferido centrarse en los próximos compromisos de la Cultural Leonesa, en lugar de especular sobre su futuro: "Estoy muy feliz en la Cultural y quiero concentrarme en el partido de Copa del Rey ante el Levante. Mi futuro lo dejo en manos de mi representante; ahora pienso en ayudar al equipo dentro del campo."

Lucas enfatizó que tener clubes interesados es un síntoma de que la Cultural está haciendo las cosas bien, destacando que su contrato vigente le permite seguir trabajando con normalidad hasta el regreso tras las vacaciones navideñas.

Además de la atención de clubes extranjeros, Ribeiro ha recibido recientemente el premio Jugador Cinco Estrellas de noviembre y competirá por el Premio Puskas, en reconocimiento a uno de los mejores goles del año.

"Ver a los aficionados apoyarme me hizo muy feliz. Tomar decisiones sobre mi futuro será difícil porque los seguidores de la Cultural son increíbles," afirmó Ribeiro, quien también confirmó que su reciente ausencia ante el Huesca se debió únicamente a una sobrecarga en el gemelo y que está listo para enfrentar al Levante.

La Cultural Leonesa ocupa actualmente la posición número 13 y se encuentra a cinco puntos de los puestos de play-off de ascenso a Primera. Mientras el mercado de enero se aproxima, la directiva mantiene la expectativa de posibles movimientos, confiando en que Lucas Ribeiro continúe siendo un pilar del equipo, al menos hasta el cierre del mercado invernal. "Estamos enfocados en mejorar los resultados y seguir trabajando para cambiar la dinámica cuanto antes", concluyó Ribeiro, mostrando su compromiso con la entidad leonesa pese a las ofertas internacionales que acechan.