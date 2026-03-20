Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de La Coruña, da la noticia antes de recibir al Real Zaragoza

El técnico del cuadro gallego anunció la posible vuelta de Yeremay Hernández a la convocatoria ante el conjunto maño del próximo sábado

El Deportivo de La Coruña se medirá este próximo sábado a uno de los equipos de moda en las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion. El Real Zaragoza, que con David Navarro ha sumado seis puntos de seis en juego, visitará Riazor para sumar su tercera victoria consecutiva y de paso acercarse más aún a puestos fuera del descenso. Pero en el Deportivo de La Coruña este viernes han recibido una de las mejores noticias de los últimos días ya que Antonio Hidalgo ha anunciado que Yeremay Hernández participó con normalidad en la última sesión de entrenamiento.

La vuelta de Yeremay Hernández al Deportivo de La Coruña

Antonio Hidalgo informó de que Yeremay Hernández había entrenado con cierta normalidad y que en la sesión del jueves completó los ejercicios en su totalidad, además de 'apuntarlo' a la convocatoria para recibir al Real Zaragoza: "Yeremay va entrenando con cierta normalidad. Ayer fue el único día que completo la sesión y es cierto que ha ido poco a poco entrando durante la semana. Ayer terminó el entrenamiento con buenas sensaciones. Vamos a ver el entrenamiento de hoy, pero todo apunta a que pueda entrar en la convocatoria".

No fueron buenas noticias las que dio Hidalgo con Loureiro, lesionado, y con Barcia, sancionado: "En cuanto a Loureiro no entrenó ayer, tiene bastantes molestias y es muy difícil que llegue al partido de mañana. Contamos con Samu para la posición de central, porque Barcia está sancionado y nos quedamos un poco cortos ahí".

Las ganas de volver de David Mella al Deportivo de La Coruña

El Deportivo de la Coruña conoció hace unos días la lesión de David Mella que le dejará fuera lo que resta de temporada. Antonio Hidalgo habló este viernes las ganas que tiene el jugador de regresar y deseó que vuelva de la mejor forma: "Está animado y tiene ganas de venir a vernos. Está por A Coruña y lo cierto es que es una faena grande por el tiempo que va a estar fuera. Desde aquí vamos a animarlo, quererlo y cuidarlo. Esperemos que vuelva de la mejor forma posible".

La afición del Deportivo de La Coruña y su papel clave

Antonio Hidalgo también quiso comentar la importancia de un recibimiento positivo por parte de la afición de Riazor: "Entre todos necesitamos esa comunión. El futbolista se tiene que sentir arropado, confiado y es una realidad. El recibimiento es una acción muy bonita, muy inteligente y que nos va a ayudar. Esto hasta el final va a ser un vaivén de emociones y es algo que ya he dicho desde el primer día que llegué. Estoy contento con todo esto y tenemos que ser los primeros que tenemos que dar ese paso hacia adelante a nuestra gente".

Por último, preguntado por el Real Zaragoza, no escondió el técnico catalán que los maños han sufrido un cambio en su dinámica después de la llegada de David Navarro al banquillo: "Han cambiado el entrenador, dinámica y su estructura. Ahora se sienten capaces de algo que hace dos o tres semanas no lo veían. Es un partido complicado, muy igualado como lo son todos en la categoría, contamos con nuestra gente y con el recibimiento que vamos a tener".